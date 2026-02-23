Tonerpartner führt für die Schweiz gleich drei Onlineshops. Sie heissen fast gleich – die Preise unterscheiden sich aber teils deutlich.

Worum geht es? Zwei Stammkunden des Onlineshops Tonerpartner bestellen regelmässig auf tonerpartner.ch. Dann erfahren sie zufällig, dass Tonerpartner für die Schweiz noch zwei andere Shops führt: toner-partner.ch und toner-partner24.ch. Sie heissen fast gleich, sehen praktisch gleich aus und haben dasselbe Angebot.

Eine solche Geschäftsphilosophie ist reine Abzocke!

Was ärgert die Kunden? Auf den anderen Seiten sind die Produkte meistens günstiger – zum Teil sogar deutlich. Nur erfahre man als Stammkunde nichts davon und bezahle eigentlich zu viel, kritisieren sie. Und einer meint: «Eine solche Geschäftsphilosophie ist reine Abzocke!»

Was sind das für andere Shops? Der Hauptshop des deutschen Anbieters von Toner und Druckerzubehör für die Schweiz ist tonerpartner.ch. Dieser – der teuerste – erscheint auch als einziger in Internetsuchmaschinen. Die Seite toner-partner.ch ist gemäss Aussagen des Kundendienstes gegenüber einem Stammkunden für Geschäftskunden gedacht. Es stehe aber jedem frei, in beiden Shops zu bestellen. Auf toner-partner24.ch gelangt man offenbar nur über Preisvergleichsportale wie Toppreise.

Im Onlinehandel ist es üblich, je nach Vertriebskanal unterschiedliche Preise anzubieten.

Die Stellungnahme von Tonerpartner: Das im deutschen Bochum beheimatete Unternehmen nimmt zu seiner Shop-Strategie und Preispolitik nur kurz Stellung. Auf Anfrage des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» schreibt Geschäftsführer Morten Severon: «Auf verschiedenen Schweizer Webseiten kann es vereinzelt zu Preisunterschieden kommen. Im Onlinehandel ist es üblich, je nach Vertriebskanal unterschiedliche Preise anzubieten, etwa in Preisvergleichsportalen oder im eigenen Shop.» Daraus lässt sich schliessen, dass Tonerpartner spezielle Shops führt, um bei Preisvergleichen gut abzuschneiden.

So reagiert der Kundendienst von Tonerpartner: Die beiden Kunden haben von Tonerpartner den günstigeren Preis für ihre Produkte verlangt. In einem Fall bezahlte ein Kunde für eine Tonerkartusche über 300 statt rund 90 Franken. Als Grund dafür nennt Tonerpartner einen «technischen Fehler in unserem Preissystem». Die Preisdifferenz wurde erstattet. Im anderen Fall wurde dem Kunden «aus Kulanz» ebenfalls die Differenz zum günstigeren Preis im anderen Shop zurückgezahlt.

Das ist wichtig für Konsumentinnen und Konsumenten: Es empfiehlt sich, vor einer Bestellung im Internet die aktuellen Preise verschiedener Anbieter zu vergleichen. Gerade auch wegen den dynamischen Preisen, die ständig ändern. Hilfreich sind dabei spezialisierte Preisvergleichsportale. Bei Bestellungen bei Tonerpartner lohnt es sich, die Preise in allen drei Shops zu vergleichen, um den günstigsten zu finden. Es lohnt sich auch, einen Blick in die deutschen Shops von Tonerpartner zu werfen. Dort sind die Preise meistens tiefer. Allerdings mit höheren Versandkosten und allfälligen Zollgebühren.