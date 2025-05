Wie funktioniert die Masche? Handwerker machen Hausbesitzern spontan ein Angebot. Ob sie den Vorplatz mit dem Kärcher reinigen sollen? In einem aktuellen Fall überreichen sie einem Ostschweizer einen Flyer der Firma «Quality Steam Cleaning & Roofing». Sie sind mit einem grauen Van mit englischem Nummernschild unterwegs. Die Männer rechnen vor: Für zwei Stunden Arbeit würden sie für die 50 Quadratmeter 2750 Franken verlangen. Der Hausbesitzer winkt ab. Sie kommen ihm bis auf 1100 Franken entgegen, was immer noch sehr viel ist. Nach einer kurzen Demonstration auf einer Platte entscheidet der Hausbesitzer: Nein danke.

Dubioser Flyer

Was sagt Quality Steam zum überrissenen Preis? Das SRF-Konsumentenmagazin«Espresso» sucht nach einem Handelsregistereintrag der Firma. Vergebens. Auch eine Kontaktaufnahme über die Telefonnummern auf dem Flyer läuft ins Leere, bzw. endet auf einer Mailbox. Das Kontaktformular auf der Homepage mit Fragen nach Preisen und Arbeitsbewilligung lässt sich zwar ausfüllen, aber nicht abschicken. Trotz mehrerer Versuche an verschiedenen Tagen. Seriös scheint das nicht zu sein.

Was sagt die Polizei? Die Kantonspolizei Zürich warnt in den sozialen Medien. Sie schreibt: «Vorsicht! Überteuerte Preise, schlechte oder gar keine Leistung und Druck, um sofortige Zahlung zu erzwingen.» Gerade jetzt würden vermehrt zwielichtige Wanderhandwerker an der Tür klingeln und Angebote machen, wie zum Beispiel Fassade streichen. Gegenüber «Espresso» rät ein Sprecher: Die Polizei verständigen, sobald solche Handwerker auftauchen. In Kontrollen stelle sich oft heraus, dass Bewilligungen fehlten.

Wie können Sie sich schützen? Lassen Sie sich von plötzlich auftauchenden Handwerkern nie unter Zeitdruck setzen. Vergeben Sie keine spontanen Aufträge und prüfen Sie Angebote immer kritisch. Bei Verdacht die Polizei rufen.