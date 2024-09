Ein gut gemachter, mit A-Post frankierter Brief verunsichert Twint-Nutzerinnen und Nutzer.

Betrüger verschicken im Namen von Twint Briefe per Post. Diese Briefe sehen auf den ersten Blick täuschend echt aus. Sie sind in Farbe gedruckt und sogar mit A-Post frankiert. Die Empfänger werden aufgefordert, die in der Twint-App hinterlegte Bankverbindung zu bestätigen. Dazu müsse der abgedruckte QR-Code gescannt werden.

Twint: «Nutzende sind geschützt»

Der Brief ist ein Phishing-Versuch, wie Twint auf Anfrage bestätigt. «Aktuell sind gefälschte Twint-Briefe mit betrügerischen und kriminellen Absichten im Umlauf.» Twint werde dabei als Absender vorgetäuscht, um an persönliche Daten der Nutzenden zu gelangen.

Legende: Dieser täuschend echte Twint-Brief befindet sich momentan im Umlauf. SRF

Beruhigend ist: Nutzende, die den gefälschten QR-Code mit der Twint-App scannen, «sind vor Betrugsversuchen geschützt, da unmittelbar eine Fehlermeldung generiert wird».

Gleiche Masche auch mit anderen Unternehmen

Mit dem gleichen Trick haben Kriminelle auch Kundinnen und Kunden anderer Unternehmen im Visier. Gut gemacht ist beispielsweise auch ein Brief im Namen der Postfinance: Dort heiss es, der Zugang zum E-Banking müsse reaktiviert werden. Dazu müsse man den aufgedruckten QR-Code fotografieren oder einen im Schreiben angegebenen Link besuchen und den dortigen Anweisungen folgen. Es handelt sich dabei ebenfalls um einen Betrugsversuch.

Es ist davon auszugehen, dass noch weitere Unternehmen betroffen sind. Wenn Sie beim Erhalt von Unternehmensbriefen unsicher sind, wenden Sie sich an den jeweiligen Kundendienst.