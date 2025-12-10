Kurz vor dem endgültigen Aus des Zürcher Recycling-Dienstleisters konnte noch eine Lösung gefunden werden.

Was ist der Hintergrund? Es schwelt schon lange ein Rechtsstreit zwischen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) und 2015 gegründeten «Recycling Services AG». «We Recycle» ist eine Abspaltung davon. Zwei der ursprünglichen Gründer haben mit Wertschriften gehandelt. Laut dem «Tages-Anzeiger» haben sie über Mittelsmänner offenbar auch Aktien zu überrissenen Preisen verkauft. Jedenfalls sind sie ins Visier der Finma geraten.