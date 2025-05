«Kassensturz» hat die beiden Verbände der Schweizer Hörakustikbranche mit den vergleichsweise hohen Verkaufspreisen konfrontiert.

Der Verband Hörsystemakustik Schweiz schreibt (Auszug): «Die Preise beziehen sich immer einerseits auf die Hörsysteme und andererseits auf die dazugehörenden Dienstleistungen. Dies garantiert im Unterschied zu den meisten umliegenden Ländern eine maximale Transparenz zwischen Hardware und Dienstleistung. Die in der Schweiz viel höheren Löhne und Mieten beeinflussen die Kalkulation der Preise der schweizerischen Hörsystemakustiker zwangsläufig sehr stark. Aus unserer Sicht sind die Möglichkeiten für einen starken Wettbewerb klar gegeben.»

Der Schweizer Fachverband der Hörgeräteakustik schreibt (Auszug): «Dass Hörsysteme im Ausland günstiger sein sollen, können wir so nicht bestätigen. Wenn Hörsysteme über Fachgeschäfte in der Schweiz vertrieben werden, ist dies sehr dienstleistungsintensiv. Wir betreuen unsere Kunden im Schnitt ca. 18 Stunden, über einen Versorgungszeitraum von 6 Jahren. Der Service ist die Grundlage dafür, dass Hörsystemträger in der Schweiz überdurchschnittlich zufrieden mit ihren Hörsystemen sind. Wir haben einen sehr starken Wettbewerb und speziell die kleinen KMU haben Probleme bei dem Preisdruck zum Beispiel durch Auslandseinkäufe und Onlinehandel mitzuhalten und zu überleben.»

Zudem betont «Akustika» dass die Mieten für Ladenlokale an guter Lage mit Parkmöglichkeiten häufig mehrere tausend Franken betrügen und dass die Löhne in der Schweiz höher seien: Ein Hörsystemakustiker mit Erfahrung verdiene in der Schweiz 4800 bis 6200 Franken, in Deutschland hingegen 2600 bis 3200 Euro.