Die Rechtsexpertinnen Gabriela Baumgartner und Raphaela Reichlin beantworten in der Sendung «Espresso» von Radio SRF 1 Fragen aus dem Publikum. Die Auswahl ist schwierig, denn längst nicht jede Frage eignet sich für einen Beitrag am Radio.

Sind Geschenkgutscheine mit Rabatten kumulierbar? Innert welcher Frist kann man von einem Vertrag zurücktreten, und wann muss ein Arbeitgeber seinen Angestellten etwas ans Halbtaxabo zahlen?

Das sind typische Fragen von Hörerinnen und Hörern, wie sie die Rechtsexpertinnen Gabriela Baumgartner und Raphaela Reichlin jede Woche in der Rubrik «Rechtsfrage» im Konsumentenmagazin «Espresso» von Radio SRF 1 beantworten.

Rechtsfragen dürfen nicht zu komplex sein

Von den rund 50 Fragen, die jeden Monat im Postfach der Redaktion eintreffen, schaffen es allerdings nur wenige in die Sendung. Bei der Auswahl sind mehrere Kriterien entscheidend: Ein Thema muss für einen Grossteil der Hörerinnen und Hörer relevant sein und die Antwort soll mit Nutzwert, zum Beispiel mit Tipps ergänzt werden können. Nicht für die Sendung eignen sich rechtlich komplexe oder rein hypothetische Fragen.

«Espresso» bietet keinen Beratungsservice

Ein weiteres, wichtiges Auswahlkriterium: Damit eine Frage «on air» beantwortet werden kann, müssen die betroffenen Hörerinnen und Hörer damit einverstanden sein. Das scheint vielen Fragestellenden nicht bewusst zu sein: Immer wieder finden sich Hinweise in Mails, wonach die Absenderin «lediglich eine Antwort» wünscht, aber ihren Fall nicht am Radio behandelt haben möchte.

Alle Rechtsfragen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Gabriela Baumgartner und Raphaela Reichlin Quelle: SRF Oscar Alessio / Roberto Crevatin Die Rechtsexpertinnen Gabriela Baumgartner und Raphaela Reichlin beantworten jeden Donnerstag im «Espresso» eine Rechtsfrage. Hier geht es zu den bisherigen Antworten . Falls auch Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns.

In solchen Fällen verweist die Redaktion die Betroffenen an eine Rechtsberatung, zum Beispiel an den «K-Tipp», den «Beobachter» oder an eine auf bestimmte Themen spezialisierte Anlaufstelle. Im Gegensatz zu den Konsumentenmagazinen «K-Tipp» und «Beobachter», die beide einen Beratungsdienst anbieten, können die Rechtsexpertinnen von «Espresso» nur Fragen beantworten, die sich in der Sendung publizistisch verwenden lassen.