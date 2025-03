An seinem freien Tag macht Karl Einkäufe in einem Warenhaus. Er bezahlt an der Kasse, schaut sich noch etwas um und macht sich auf den Heimweg. Auf der Strasse sprechen ihn zwei grosse Männer an. Warenhausdetektive.

Sie verlangen, dass sich Karl durchsuchen lässt. Karl ist entsetzt. Das lasse er sich nicht gefallen. Doch darf ein Warenhausdetektiv einen Kunden auf der Strasse anhalten und durchsuchen?