In einer Werft am Zürichsee wird ein Bootsmotor gestohlen: Kann es sein, dass bei einem Diebstahl wirklich keine Versicherung bezahlt?

Tatort: Eine Werft am Zürichsee. Tathergang: In einer Nacht machen sich suspekte Gestalten an einem Boot zu schaffen. Am nächsten Morgen ist der Aussenbordmotor verschwunden, gestohlen. Die Polizei sichert Spuren, nimmt eine Anzeige auf. Doch von der Täterschaft fehlt bis heute jede Spur.

Alle Rechtsfragen Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner beantwortet im SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» regelmässig Rechtsfragen. Hier geht es zu den bisherigen Antworten. Falls auch Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns.

Werft-Betreiber hat keine Versicherung

«Ich habe mich an den Betreiber der Werft gewandt und ihn gebeten, den Schaden seiner Versicherung zu melden», schreibt der bestohlene Bootsbesitzer dem Konsumentenmagazin «Espresso». Doch der Werftbetreiber antwortet, er habe keine Versicherung – und überhaupt, er könne nichts dafür, dass der Motor weggekommen sei. Der «Espresso»-Hörer ist fassungslos: «Bleibe ich nun wirklich auf dem Schaden sitzen?»

Die Antwort dürfte den Bootsbesitzer nicht freuen. So, wie sich die Rechtslage präsentiert, wird er auf dem Schaden sitzen bleiben. Denn: Eine Person wird nur dann haftpflichtig, wenn sie einen Schaden – zum Beispiel durch eine Vertragsverletzung oder durch eine Fahrlässigkeit – verursacht hat.

Im konkreten Beispiel hat der Werftbetreiber das Boot für Servicearbeiten entgegengenommen und es auf dem Gelände der Werft abgestellt. Für die Folgen des Diebstahls müsste er nur dann aufkommen, wenn er sich vertraglich verpflichtet hätte, das Boot in einer Halle einzuschliessen. Am Diebstahl trifft den Betreiber der Werft kein Verschulden. Aus diesem Grunde hätte auch eine Versicherung die Übernahme des Schadens abgelehnt.

Kasko-Versicherung hätte den Schaden übernommen

Für den Besitzer des Boots ist das bitter. Eine Kasko-Versicherung für das Boot hätte den Schaden übernommen. Doch eine solche Versicherung existiert nicht. Noch nicht. Er habe erst letztes Jahr die Bootsprüfung absolviert und sich mit dem Kauf des gebrauchten Bootes einen Traum erfüllt, schreibt er. Weil er sein Boot erst nach den Instandstellungsarbeiten einlösen wollte, hat er dafür auch noch keine Versicherung abgeschlossen. Nun muss er sich einen neuen Motor besorgen, bevor es das erste Mal im eigenen Boot aufs Wasser gegangen ist.

Wenn er sein Boot das nächste Mal in den Service bringt, wird er sich eine Werft auswählen, die über eine abschliessbare Bootshalle verfügt. Sicher ist sicher.