Wie lange kann ich Garten-Samen verwenden? Das variiert je nach Pflanze und Lagerung zwischen einem Jahr bis rund sieben Jahre. Relativ lange haltbar ist beispielsweise Saatgut von Tomaten, Kürbis, Randen, Rettich und Kohlarten. Weniger lang haltbar sind Samen von Schnittlauch, Schwarzwurzel, Pastinaken oder gewisse Bohnen. Es gibt aber Saatgut, das mit zunehmendem Alter besser keimt. Dies beobachtet man oft bei Zuckermais.

Was passiert, wenn Saatgut alt wird? Mit zunehmendem Alter nimmt die Keimfähigkeit ab. Saatgut im Laden hat oft eine Keimfähigkeit von 85 Prozent und mehr.

Säen Sie lieber Saatgut aus oder kaufen Sie eher Setzlinge? Ich säe selbst aus. Ich säe selbst aus. % Ich bevorzuge Setzlinge. Ich bevorzuge Setzlinge. % Weder noch. Weder noch. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Das bedeutet: Von 100 Samen müssen 85 keimen. Das Datum «haltbar bis» oder «verkaufen bis» ist freiwillig. Oft sind Samen über dieses Datum hinaus verwendbar.

Anstatt altes Saatgut zu entsorgen, kann man auch doppelt so viele Samen verwenden.

Wie kann ich testen, ob Samen aus Vorjahren noch gut sind? Watte oder Filterpapier in einen Teller geben. Dann 10 oder 20 Körner darauf streuen und feucht halten (aber nicht nass). Nach zehn Tagen kann man zählen, wie viele davon gekeimt haben. Altes Saatgut muss nicht zwingend in den Abfall: Bei verminderter Keimfähigkeit kann man auch einfach doppelt so viele Samen verwenden wie normal.

«Espresso Aha!» Box aufklappen Box zuklappen Jeden Montag beantworten wir in der Rubrik «Espresso Aha!» eine Frage aus dem Publikum. Haben auch Sie eine? Senden Sie sie uns!

Wie lagere ich Saatgut richtig? Trocken und kühl. Am besten im kühlen Keller mit tiefer Luftfeuchtigkeit. Samen vertragen auch grosse Temperaturschwankungen schlecht. Zudem sollte man die Saatgut-Briefchen gut aufrollen und mit einer Büroklammer verschliessen. Und diese am besten in einer verschliessbaren Blechdose oder in einem Schraubglas aufbewahren.