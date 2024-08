Was bringen mir Geld-Überweisungen in Echtzeit?

Was ist Instant Payment? Mit einem Instant Payment kann Geld in Echtzeit überwiesen werden. In maximal zehn Sekunden soll das Geld dem Empfängerkonto gutgeschrieben und die Zahlung bestätigt sein. Zudem sind solche Sofortzahlungen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr möglich. In der Schweiz wird Instant Payment auf Ende August eingeführt. Das neue System ermöglicht Echtzeitüberweisungen nur zwischen Schweizer Banken.

Was ist der Unterschied zu klassischen Überweisungen? Bei klassischen Überweisungen dauert es einen oder auch mehrere Tage, bis das Geld tatsächlich auf dem Konto der Empfängerin ist. Auch bei sogenannten «Express-Zahlungen» wird das Geld nicht gleich überwiesen, sondern in der Regel noch am gleichen Tag.

Bei Twint erfolgt die Überweisung auch nicht sofort, auch wenn die App es so anzeigt (ausser beide Seiten nutzen die Prepaid-App von Twint). Im Hintergrund ist es eine klassische Überweisung. Die Bank des Empfängers schiesst das Geld quasi vor.

Welche Schweizer Banken bieten Instant Payment an? Gemäss einer Umfrage des Portals Moneyland bietet ab Ende August erst eine Handvoll Banken die neuen Sofortüberweisungen an: UBS, Raiffeisen, St. Galler Kantonalbank, Hypothekarbank Lenzburg und die Berner Kantonalbank (schrittweise). Die anderen Banken warten noch ab. Instant Payments annehmen müssen ab dem 20. August aber alle grösseren Schweizer Banken. Die kleinen haben Zeit bis Ende 2026.

Was kosten Instant Payments? Der Empfang ist kostenlos. Beim Versenden reicht gemäss der Umfrage von Moneyland die Bandbreite von kostenlos bis zu 5.30 Franken pro Zahlung bei der UBS.

Wie läuft eine Sofortzahlung konkret ab? Bei der Raiffeisen-Bank beispielsweise muss der Kunde oder die Kundin im E-Banking bei einer Zahlung ein Kästchen für Instant Payment anklicken. Aus Sicherheitsgründen fragt das System nochmals zurück, ob tatsächlich eine Sofortzahlung gewünscht wird. Denn das Geld wird danach sofort vom Konto abgebucht.

Was bringen Instant Payments den Konsumentinnen? Im Konsumalltag gibt es kaum Situationen, in denen eine Sofortüberweisung gegenüber der klassischen Variante Vorteile bringt. Auf Zahlungen in Läden ist das System vorerst nicht ausgelegt. Für Konsumentinnen und Konsumenten wäre dies allenfalls interessant, wenn es günstiger wäre als Kartenzahlung.

Hilfreich sein könnten Echtzeitüberweisungen für dringend benötigte Dienstleistungen, welche erst ab Zahlungseingang laufen, in Situationen, in denen sofort ein Zahlungsbeleg benötigt wird. Oder um jemandem im Notfall sofort Geld zu senden.

Sind Instant Payments heikel? Da die Überweisung innert weniger Sekunden abgeschlossen ist, ist das Geld per sofort vom eigenen Konto weg. Passiert ein Fehler (falscher Betrag, falsche Kontonummer), kann es schwierig werden, das Geld zurückzuerhalten. Die Bank darf eine solche Zahlung nicht ohne Weiteres rückgängig machen. Ein Instant Payment soll gut überlegt sein: Wenn der Empfänger Druck macht und auf Instant Payment besteht, ist diese ein Warnsignal. Dann gilt: Finger weg.