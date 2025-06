Zitronen waschen, abtrocknen und in einem Haushaltpapier im Kühlschrank aufbewahren: Das hält den Schimmel fern.

Einem Mann aus der Ostschweiz ist aufgefallen: Wenn Zitronen oder Orangen mit einem Bio-Kleber versehen sind, beginnt die Frucht häufig genau um die Klebeetikette herum zu schimmeln. Und das bereits 24 Stunden, nachdem er die Zitronen gekauft hat. Er will wissen: «Ist das Zufall – oder begünstigt die Etikette den Schimmel?»

«Espresso Aha!» Box aufklappen Box zuklappen Jeden Montag beantworten wir in der Rubrik «Espresso Aha!» eine Frage aus dem Publikum. Haben auch Sie eine? Senden Sie sie uns!

Dass Zitrusfrüchte mit einem Kleber besonders schnell schimmlig werden, scheint ein häufiger Ärger zu sein. Der ehemalige Spitzenkoch und Experte gegen Lebensmittelverschwendung, Mirko Buri bestätigt, das Phänomen sei bekannt: «Die Zitrone gibt Wasser ab und dieses Wasser wird dann im Kleber gespeichert. Ein Nährboden für Schimmelsporen.» Deshalb schimmle eine Zitrone häufig genau dort, wo die Etikette klebt.

Tipps gegen Schimmel und für ein längeres Zitronenleben

Der Profi rät, die Kleber zu entfernen und dann die Früchte mit lauwarmem Wasser abzuspülen und gut abzutrocknen: «Bei dieser Gelegenheit kann man auch kontrollieren, ob die Zitronen irgendwo beschädigt sind.»

Die unversehrten, trockenen Zitrusfrüchte sollten dann in Haushaltspapier oder in ein Stofftuch gewickelt in den Kühlschrank gelegt werden. «Idealerweise ins Gemüsefach – und möglichst nicht neben Äpfeln oder Birnen, weil diese den Reifeprozess beschleunigen», ergänzt Mirko Buri.

Halbe Zitrone: Direkt zu Eiswürfeln verarbeiten

Wer für einen Kuchen Zitronenabrieb braucht, oder für eine Sosse den Saft einer halben Zitrone, der soll die angeschnittene Frucht gleich weiterverarbeiten: «Pressen Sie den Saft ganz aus und füllen Sie ihn in eine Form für Eiswürfel», ist der Tipp des ehemaligen Spitzenkochs. «Das nächste Mal, wenn Sie Zitronensaft brauchen, bedienen Sie sich im Eisfach.»

Und wer doch eine halbe Zitrone aufbewahren möchte, sollte diese in ein Haushaltspapier eingepackt in den Kühlschrank legen. Nicht in Plastikfolie, denn diese hat wieder denselben Effekt wie die Klebeetikette – ein Paradies für Schimmelsporen.