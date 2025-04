Worum geht es? Ein Konsument fragt sich, ob Nachfüllbeutel tatsächlich nachhaltiger sind als Originalpackungen. Ihm sei aufgefallen, dass die Nachfüllpackungen meistens nicht für das Recycling geeignet seien, die regulären Packungen jedoch schon. «Kann es sein, dass mit beispielsweise einem Dutzend solcher Nachfüllbeutel, die im normalen Hausmüll landen, die Ökobilanz schlechter ist, als wenn ich ein Dutzend neue Produkte in Plastikflaschen gekauft hätte und diese ins Recycling gegeben hätte?»

«Espresso Aha!» Box aufklappen Box zuklappen Jeden Montag beantworten wir in der Rubrik «Espresso Aha!» eine Frage aus dem Publikum. Haben auch Sie eine? Senden Sie sie uns!

Was sagen Experten dazu? Thomas Kägi ist Projektleiter Ökobilanzen bei der Firma Carbotech. Seine Antwort: «Unsere Ökobilanzanalysen zeigen fast immer, dass Nachfüllbeutel einen tieferen Umweltfussabdruck ausweisen als die normalen Verpackungen.» Zwar könnten die Beutel tatsächlich nicht gut oder gar nicht recycelt werden, aber sie seien eben viel leichter. Über den ganzen Lebenszyklus brauchten sie weniger Ressourcen und verursachten weniger Emissionen – trotz Verbrennen.

Wie wichtig ist die Verpackung für die Ökobilanz? «Wenn man das ganze Produkt betrachtet, ist oft der Inhalt viel umweltbelastender als die Verpackung», sagt Kägi. Das gelte sowohl bei Lebensmitteln als auch bei Pflege- und Reinigungsprodukten.

Gibt es dazu Zahlen? Umweltingenieur Christoph Meili beschäftigt sich bei der Firma ESU-Services ebenfalls mit Ökobilanzen. Für Flüssigseifen hat er ausgerechnet, dass die Originalverpackung rund 20 Prozent der Umweltbelastung ausmacht. Bei Nachfüllbeuteln sind es 4 Prozent. Das ist zwar deutlich weniger. Die Zahlen bestätigen aber auch, wie viel stärker der Inhalt (mit Herstellung, Transport etc.) die Umwelt belastet.

Wie viel kann ich selbst zur Ökobilanz beitragen? Viel. Je nachdem, wie ich ein Produkt brauche, belaste ich die Umwelt mehr oder weniger.

Tipps von Christoph Meili am Beispiel der Flüssigseife: Box aufklappen Box zuklappen Überlegen, wie viel Seife ich wirklich brauche.

den Wasserhahn während dem Einseifen zudrehen.

Wenig heisses Wasser verwenden.

Besonders wirkungsvoll: das Boilersystem umstellen auf eine Wärmepumpenheizung. Diese arbeitet viel weniger belastend.

Gehören Nachfüllbeutel zwingend in den Hauskehricht? Nicht unbedingt. Der Dachverband Swiss Recycle sagt: «Nachfüllbeutel können sicherlich in die Gemischt-Kunststoffsammlungen gegeben werden. Ob diese dann auch hochwertig recycelt werden können, hängt vom Design und der Zusammensetzung (Verbund- oder Monomaterial) zusammen und kann nicht pauschal beantwortet werden.» Es wird also in der Sortieranlage entschieden, ob ein Beutel aus dem Gemischt-Sammelsack verbrannt oder wiederverwertet wird.