Branchli, Schoggistängeli oder Prügeli, handgemacht oder Industrieprodukt – die runden, länglichen Schokoriegel mit Nussaufstreuung kennt in der Schweiz von Kindesbeinen an jede und jeder. Und täglich locken bei den Grossverteilern auch die – meist satt roten, grünen oder gelben – Aktionspackungen.

Diese Schoggistängeli wurden getestet Box aufklappen Box zuklappen Sprüngli Branchli Milch-Nuss

Branchli Milch-Nuss Chocolaterie La Cour Branche Classic

Branche Classic Chocarré Suisse Branches Classic

Branches Classic Volg Branche Classic

Branche Classic Spar Branche Milchschokolade

Branche Milchschokolade Munz Haselnuss Branche

Haselnuss Branche Denner Branches

Branches Coop Naturaplan Bio Branche Lait

Naturaplan Bio Branche Lait Frey Milk Branches

Milk Branches Halba Branche Classic

Branche Classic Cailler Branches Originales

Durch die Farbe würde der Anreiz für Impulskäufe noch verstärkt, sagt Frank Hannich, Professor an der ZHAW und Experte für Konsumverhalten. «Und Süsses gehört halt eh zu den sogenannten Impulskäufen.»

Fünfköpfige Expertenjury

«Kassensturz» liess von einer professionellen, fünfköpfigen Expertenjury elf gängige Schokolade-Branchli verkoste. Fachpersonen, die allesamt mit Schokolade zu tun haben: sei es als Schokolade-Sensorikerin, -Produzent oder als Confiseurin. Die Degustation leitet Sensoriker Patrick Zbinden.

Die Jury Box aufklappen Box zuklappen Nadia Koller – Confiserie Roggwiller AG, Platz 1 Swiss Skills 2022 in der Kategorie Bäckerin-Konditorin-Confiseurin, Top Ten bei den World Skills 2024 in Lyon (F)

– Confiserie Roggwiller AG, Platz 1 Swiss Skills 2022 in der Kategorie Bäckerin-Konditorin-Confiseurin, Top Ten bei den World Skills 2024 in Lyon (F) Michelle Aebischer – Confiseurin bei Mürner one, bei «Pâtissier-Weltmeister» Rolf Mürner

– Confiseurin bei Mürner one, bei «Pâtissier-Weltmeister» Rolf Mürner Giuliano Sargenti – Confiseur und Meister-Chocolatier bei Läderach

– Confiseur und Meister-Chocolatier bei Läderach Maren Gnädinger – Sensorikerin und Inhaberin des Schokolade-Spezialitätenladens «Xocolatl»

– Sensorikerin und Inhaberin des Schokolade-Spezialitätenladens «Xocolatl» Laura Schälchli – Mitgründerin und Geschäftsleiterin der Schokolade-Manufaktur «Laflor»

Nicht alle Schoggistängeli schaffen es in die Degustation. Das weitverbreitete Minor ist eckig statt rund. Das Bekannteste von Munz ist mit weisser Schokolade überzogen. Ovomaltine hat sein Branchli mit knackigem Crisp überzogen. Aufgrund dieser auffallenden äusseren Merkmale wären diese Schoggistängeli in einer Degustation sofort erkennbar gewesen.

Balance-Akt zwischen Nuss und Schokolade

Die Jury ist streng: Nur eines der elf Branchli vermag sie zu begeistern: Das Stängeli von Sprüngli erhält die Note 5.1. Gesamturteil: «gut». Mit zehn Franken pro 100 Gramm ist es aber auch mit Abstand das teuerste Branchli im Test. Die Harmonie zwischen Schokolade und Nuss streicht die Jury besonders hervor.

So haben die Schoggistängeli abgeschnitten

Ganz allgemein bemängeln die Jury-Mitglieder, dass die Branchli zu süss seien. Der Zucker und die Süsse überdeckten die vielfältigen Schokolade-Noten. «Wichtig wäre, dass man die Balance zwischen Haselnuss- und Schokolade-Aromen gut herausschmecken und erkennen kann», sagt Sensoriker Patrick Zbinden.

00:40 Video Die Röstung der Nüsse entscheidet über das Aroma der Schokolade Aus Kassensturz vom 29.10.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

«Klassiker» überzeugen nicht

Nicht überzeugen können die Jury die Branchli der Grossverteiler Coop und Migros und des Nahrungsmittel-Multis Nestlé. Alle drei wurden als «mehlig» taxiert, zu süss, und auch die Nüsse und deren Aromen vermochten nicht zu begeistern. Die «Branches Originales» von Cailler bekommen mit der Note 3.8 ein «ungenügend».

Ebenfalls Note 3.8 kassieren die «Branche Classic» von Halba, der Eigenmarke von Coop. Ein Zehntel besser (Note 3.9) sind die «Milk Branches» von der Migros-Tochter Chocolat Frey. Alle drei Ungenügenden halten fest, dass ihre Kundschaft das jeweilige Produkt besser bewerten würde als die Expertenjury.

Stellungnahmen Box aufklappen Box zuklappen Nestlé / Cailler: «Unsere ‹Branches Cailler originales› sind ein ikonisches Produkt, das viele Nachahmer zu kopieren versucht haben. Unsere Branchli sind seit über 100 Jahren sehr bekannt und äusserst beliebt. Das Ergebnis dieses 5-Personen-Tests scheint sich leider nicht mit der Meinung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten zu decken.» Coop / Halba: «Wir nehmen die Resultate der Degustation sehr ernst. Deshalb hat ein Expertenpanel die beanstandeten Chargen der beiden Produkte erneut degustiert. Dabei hat es weder beim Halba-Branchli noch beim Naturaplan-Branchli entsprechende Beanstandungen gegeben. Die Ergebnisse sind für uns daher nicht nachvollziehbar. Die Halba-Branchli gehören mitunter zu den beliebtesten Artikeln in unserem Schokoladensortiment. Unsere Kund:innen schätzen insbesondere den Geschmack und die Qualität. Die Beliebtheit zeigt sich auch in der Bewertung auf Coop.ch.» Migros / Frey: «Die Bewertung überrascht, da unsere internen Tests keine negativen Ergebnisse zeigen. Auch bei der Überprüfung der getesteten Charge wurden keine Abweichungen festgestellt. Das Produkt ist seit Jahren unverändert und bei unseren Kundinnen und Kunden sehr beliebt. Die hohe Beliebtheit zeigt sich auch in den zahlreichen Migipedia-Bewertungen des Frey-Klassikers. Mit über 300 Bewertungen und einer Note von 4.7 auf einer Punkte-Skala von 5 wird das Produkt sehr gut bewertet.» Denner / Denner: «Die Denner Branchli mit einer cremigen Praliné-Füllung als Kontrast zum Schokoladen-Mantel sind sehr beliebt bei den Kundinnen und Kunden und schneiden bei regelmässig durchgeführten Degustationen stets gut ab. Die eigenen Erfahrungen decken sich daher nicht mit dem Testergebnis, wir werden die Anmerkungen aber in die regelmässig stattfindende Produktprüfung miteinbeziehen.»

Handgefertigt vor industriell Hergestelltem

Im Mittelfeld der Degustation, mit einem «genügend» als Urteil und Noten zwischen 4.1 und 4.5 tummeln sich gleich sieben Branchli. Die Preise variieren dabei stark: 4.06 Franken für 100 Gramm Branchli kostet im Mittelfeld das teuerste, 1.74 Franken für die gleiche Anzahl Gramm das günstigste.

Zum Download Die Testresultate im Detail Die Testresultate im Detail

In Riehen (BS) drehte «Kassensturz» bei der Backstube «Patrizias Schoggiparadies», wie ein Branchli komplett in Handarbeit hergestellt wird. Deshalb lief es nur ausser Konkurrenz mit in der Degustation. Weil es etwas günstiger ist als das Edelprodukt von Sprüngli, hätte es die Degustation gewonnen.