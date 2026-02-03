Läckerli gehören zum kulinarischen Erbe der Schweiz. Es gibt viele gute Rezepte, aber nur einen Testsieger.

Aufgetischt werden acht verschiedene Läckerli: von Grossverteilern und lokalen Produzenten. Schauplatz der «Kassensturz»-Degustation ist Basel, der Ursprung der Läckerli-Rezepte. In den Seminarräumlichkeiten des historischen Hotels Krafft testet eine vierköpfige Expertenjury die Honiggebäcke. Läckerli seien ein Gebäck mit einem unglaublichen Aromabouquet, schwärmt Sensoriker und Testleiter Patrick Zbinden. «Das Läckerli ist ein spannendes, historisches Gebäck», so Zbinden.

Die Läckerli-Expertinnen wissen zwar nicht, welche Proben sie bewerten – dafür aber sehr genau, was ein gutes Läckerli ausmacht. «Ein gutes Läckerli kombiniert die Zutaten wie Honig, Mandeln, Lebkuchengewürze und Orangeat oder Zitronat zu einem Gesamtwerk», sagt Gwenda Bösch, aktuelle Schweizermeisterin Bäcker-Konditorin.

Testsieger aus dem Kanton St. Gallen

Für die Jury kommen die «feinsten Leckerli» aus der Migros. Seit 2016 werden diese nicht mehr in der Migros Grossbäckerei Birsfelden gebacken, sondern in Gossau SG. «Es hat eine sehr feine Säure, man kann das Zitronenaroma gut rausschmecken.

So wurde getestet Box aufklappen Box zuklappen Die Jury beurteilt die acht verschiedenen Läckerli blind/anonymisiert nach diesen Kriterien: Aroma / Geschmack

Aussehen

Duft

Konsistenz Im Jury-Quartett sitzen diese Läckerli-Expertinnen und Experten: Gabi Meier, Basler Bäckerin in dritter Generation und erste Brot-Sommelière der Schweiz.

Gwenda Bösch. Aktuelle Schweizermeisterin Bäcker-Konditorin. 1. Rang Swiss Skills 2025

Jorma Signer, Leiter Konditorei des Berner Bäckerei-Unternehmens Reinhard

Sanjay Singh, Läckerlimanufaktur Spalentor, Basel

Im Gesamtpaket ist das ein sehr feines Läckerli», sagt Sanjay Singh, Läckerli-Bäcker aus Basel, zum Testsieger mit Note 5.2. Auf dem zweiten Platz landen die Läckerli der Stadtbasler Confiserie Brändli mit Note 5.

«Läckerli Huus» im Mittelfeld

Die Läckerli der bekannten Marke «Läckerli Huus» bewertet die Jury mit der Note 4.7. Die Firma produziert gemäss Branchenkennern auch Läckerli für Bäckereien und für die Eigenmarken von Grossverteilern.

Die Läckerli von Aldi (Note 4.7) und Coop (Note 4.6) schneiden jedenfalls fast genau gleich gut ab, wie der Markenartikel «Basler Läckerli Original» vom Läckerli Huus.

Zu flaches Aroma beim Schlusslicht

Die Läckerli von Jakob’s Basler Leckerly trafen den Geschmack der Jury nicht. «Zu süss, zu wenig Aromen von kandierten Früchten und Gewürzen», lautete die Kritik.

Stellungnahme Jakob’s Basler Leckerly Box aufklappen Box zuklappen Die Läckerli von Jakob’s Basler Leckerly waren nicht nach dem Geschmack der Jury. Jakob's Basler Leckerly schreibt zum schlechten Abschneiden mit Note 3.4: «Wie bei vielen traditionellen Genussmitteln – etwa beim Wein – spielen Umfeld, Stimmung und persönliche Vorlieben eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung. Jakob’s Basler Leckerly orientiert sich bewusst an historischen Basler Läckerli-Rezepturen. Wir verwenden ausschliesslich natürliche Rohstoffe und insbesondere einen hohen Anteil an Bienenhonig, dessen charakteristischer Geschmack von unseren Kunden besonders geschätzt wird. Unabhängig von einzelnen Bewertungen erfreuen sich unser Unternehmen und unsere Produkte einer sehr stark wachsenden Beliebtheit.»

Jakob's Basler Leckerly schreibt zum schlechten Abschneiden, man orientiere sich bewusst an einer historischen Rezeptur mit einem hohen Honiganteil. Zudem spielten persönliche Vorlieben bei der Beurteilung eine grosse Rolle.

Auch fein mit Käse oder Champagner

Gabi Meier, erste Brot-Sommelière der Schweiz, stellt zwischen den verschiedenen Läckerli grosse Unterschiede fest. Die Basler Bäckerin empfiehlt Läckerli-Fans, selbst zu degustieren: «Es ist auch eine Liebhabersache, ob man die Zitrusnoten sehr gerne hat oder ob man lieber die Gewürznoten mit Kardamom und Zimt mag.»

Ebenso eine Frage der Präferenzen ist, womit man die Läckerli kombiniert. Da ist vieles möglich: mit Champagner, zu einem Orangensalat bis zum «Brotersatz» fürs Fondue.