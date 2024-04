Die Regale in den Supermärkten sind voll von Chips in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Nach wie vor am beliebtesten sind aber in der Schweiz Paprika-Pommes-Chips.

Für Kassensturz degustieren Passantinnen und Passanten im Glattzentrum in Wallisellen neun der meistverkauften Paprika-Pommes-Chips und halten ihre Beobachtungen in einem Fragebogen fest.

Die teuren Chips von Globus fallen durch

Die Testpersonen sind sich einig: Die Delicatessa Chips «Pimenton de la Vera D.O.» von Globus fallen in allen Altersgruppen durch. «Knusprig», aber «unangenehmer Geruch», «zu ölig», «fremdartiger Geschmack» sind die häufigsten Nennungen in den Bewertungsbögen.

So wurde getestet Box aufklappen Box zuklappen Jede Person erhält in neutralen Schälchen Paprika-Pommes-Chips von drei verschiedenen Herstellern.

Kombination und Reihenfolge der Produkte sind jeweils unterschiedlich, damit keines bevorzugt wird.

Die drei Kriterien: Geschmack/Aroma, Aussehen/Geruch sowie Konsistenz.

Die Verteilung der Testpersonen in den Altersgruppen (ab 14 Jahren) und bei den Geschlechtern ist ausgewogen.

Insgesamt wurden 1044 gültige Bewertungen abgegeben

Die Gesamtnote 2.5 ist mit Abstand die niedrigste im Test. Mit Fr. 4.60 pro 100g kosten die in Spanien hergestellten Chips mehr als viermal so viel wie die meisten der getesteten Chips.

Aldi und Prix Garantie am beliebtesten

Am besten gefallen den Testpersonen punktgleich die Paprika-Chips «Snack Fun» von Aldi und «Prix Garantie» von Coop, beide in Österreich hergestellt. Sie erreichen die Gesamtnote 5.4.

Bei beiden fallen die «gute Würzung» und die «gute Chipsdicke» auf. Die Testenden schätzen auch die Knusprigkeit. Mit Fr. 1.02 bzw. 1.03 pro 100g gehören sie zu den günstigsten Chips im Test.

Zweifel im Mittelfeld

Die «Paprika Original Chips» aus der Schweiz von Zweifel erhalten, genau wie die halb so teuren «Snack Day» von Lidl (hergestellt in der EU), mit einer 5.0 die drittbeste Gesamtnote im Test. Neben den Testsiegern schieben sich auch die Schweizer Paprika-Chips von «M-Classic» aus der Migros mit der Gesamtbewertung 5.1 noch knapp davor.

Wenig Paprika bei Denner und M-Budget

Zwei weitere Chips im Test werden in der Schweiz hergestellt: die Eigenmarke von Denner mit der Gesamtnote 4.5 sowie «M-Budget» aus der Migros mit der Gesamtnoten 4.7. «Zu wenig Paprikageschmack» und «blass», bemängeln die Testpersonen bei beiden.

«M-Budget» kann jedoch mit dem «Kartoffelgeschmack» punkten. Tyrrell’s «Smoked Paprika» aus England kritisieren die Testpersonen als «zu hart», heben aber die «gute Schärfe» hervor. Das reicht für die knapp gute Gesamtnote 4.8.