Wie sieht der Alltag in der Ukraine nach 4 Jahren Krieg aus? Die «SRF Kids News» zeigen eisige Tage in Kiew und erklären, wie Henry Dunant das Rote Kreuz gründet. Ausserdem: Eine Schulklasse macht sich auf die Suche nach dem Chef unter den Berberaffen.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

In der nächsten Folge am 26. Februar 2026 läuten bei den «SRF Kids News» die Glocken, denn die Kinder im Engadin bereiten sich auf den Frühlingsbrauch Chalandamarz vor.