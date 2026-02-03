Was genau ist ein Datenjournalist? Wie sieht der Alltag eines Radioproduzenten aus? Und wie bereitet sich eine Moderatorin auf die Sendung vor? Mitarbeitende von SRF geben Einblick in ihren Arbeitsalltag.

SRF bietet Jobs in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern – ob vor oder hinter der Kamera, am Computer oder im Handwerk als Schreinerin oder Maler. Vier Mitarbeitende geben einen Einblick in ihr Schaffen im Journalismus. Sie erzählen, was ihren Beruf besonders macht und welche Herausforderungen er mit sich bringt.

Einen typischen Arbeitsalltag gibt es bei uns eigentlich gar nicht und das ist auch der Grund, warum ich den Job als Moderatorin so sehr mag.

Die Moderatorin Angela Haas geniesst den Austausch mit unterschiedlichsten Personen schweizweit. Sie findet es sehr berührend, wenn Menschen ihr ihren Alltag anvertrauen. Sie schätzt die Abwechslung in ihrem Beruf und sagt: «Einen typischen Arbeitsalltag gibt es bei uns eigentlich gar nicht und das ist auch der Grund, warum ich den Job als Moderatorin so sehr mag.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Moderatorin Angela Haas tritt gerne mit verschiedenen Menschen in Kontakt wie hier im schweizweiten Pfadi Bundeslager 2022. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Moderatorin Angela Haas tritt gerne mit verschiedenen Menschen in Kontakt wie hier im schweizweiten Pfadi Bundeslager 2022. SRF

Bild 2 von 4. Datenjournalist Julian Schidli tauscht sich oft mit Kollegen und Kolleginnen aus. Sie finden einen Weg die Zahlen und Fakten möglichst verständlich darzustellen. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Datenjournalist Julian Schidli tauscht sich oft mit Kollegen und Kolleginnen aus. Sie finden einen Weg die Zahlen und Fakten möglichst verständlich darzustellen. SRF

Bild 3 von 4. Videojournalistin Eva Grätzer steht nicht nur hinter der Kamera. Sie plant Drehs, filmt und schneidet die Beiträge. Zum Schneiden sagt sie: «Die Welt steht einem offen mit dem Material, das man hat. (...) Der Feinschliff macht mir viel Spass.». Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Videojournalistin Eva Grätzer steht nicht nur hinter der Kamera. Sie plant Drehs, filmt und schneidet die Beiträge. Zum Schneiden sagt sie: «Die Welt steht einem offen mit dem Material, das man hat. (...) Der Feinschliff macht mir viel Spass.» SRF

Bild 4 von 4. Manchmal sitzt Radioproduzent Matthias Büeler selbst hinter dem Mikrofon im Studio. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Manchmal sitzt Radioproduzent Matthias Büeler selbst hinter dem Mikrofon im Studio. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Datenjournalist Julian Schmidli recherchiert, sammelt Daten und verwandelt Zahlen und Erkenntnisse in einfache und verständliche Grafiken, Karten oder Erklärungen. Dabei arbeitet er sehr exakt und konzentriert, um keine Fehler beim Übernehmen der Zahlen zu machen. «Was mir sehr gut gefällt an meinen Job ist, dass ich jeden Tag etwas Neues lerne. Manchmal ist es technisch, manchmal aber auch inhaltlich.»

Eva Grätzer ist Videojournalistin. Ihr gefällt die kreative Arbeit in ihrem Beruf. Ihr Job ist herausfordernd, da sie oft für vieles gleichzeitig verantwortlich ist. «Die Herausforderung bei einem Dreh ist, dass ich allein für alles verantwortlich bin. Ich bediene die Kamera, mache den Ton und die Recherche. An alles gleichzeitig zu denken, kann manchmal schwierig sein.»

Teamarbeit ist das, was Matthias Büeler an seinem Beruf als Radioproduzent schätzt. Für eine Radiosendung braucht es nicht nur die Moderatorinnen und Moderatoren, sondern ein ganzes Team, das recherchiert, interviewt oder Beiträge schneidet. Der Produzent schafft eng mit anderen Abteilungen aus dem SRF zusammen, übernimmt Beiträge und macht sie radiotauglich.

Links zur Berufswahl

Die vier Berufsbilder zeigen die Aufgaben von Medienschaffenden bei SRF und geben einen Einblick in deren vielseitigen Alltag.