Im Einklang mit der Natur zu arbeiten – das begeistert Noah Jaggi besonders an seinem Beruf. Als Drogist stellt er medizinische Produkte aus natürlichen Zutaten her. Gleichermassen gefällt ihm der Kontakt mit den Kundinnen und Kunden, die er fachkundig berät.

05:50 Video Drogist:in EFZ Aus Berufsbilder aus der Schweiz vom 18.04.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 50 Sekunden.

Manchmal erinnert ihn seine Arbeit an ein Rätselspiel: Die Kundin hat ein Problem, Noah Jaggi sucht eine Lösung dafür. Das sei erfrischend, sagt der 17-Jährige. Er befindet sich im 2. Lehrjahr als Drogist. Die Umstellung vom schulischen in den beruflichen Alltag ist Noah gut gelungen. Die Unterschiede seien aber gross, da man als Drogistin und Drogist viel auf den Beinen steht.

Die Arbeit in der Drogerie ist vielfältig. Die Kunden und Kundinnen zu bedienen, gehört zu Noahs Lieblingsaufgaben. Er schätzt den Kontakt und berät gerne. Viel Freude bereitet ihm auch die Herstellung von Produkten. Es sei toll, ein Präparat von A bis Z selbst anzufertigen, das anderen Menschen hilft. Doch die Produkte müssen auch bewirtschaftet werden. So kontrolliert der Lernende die Warenbestände, bestellt fehlende Produkte und beschriftet sie, wenn sie ankommen. Danach legt er sie ins Regal und sorgt dafür, dass das Lager ordentlich ist.

All diese Aufgaben erfordern eine hohe Selbständigkeit. Weitere Voraussetzungen für den Beruf sind Belastbarkeit, Freude am Kontakt mit Menschen, sowie das Interesse an Gesundheit und Naturwissenschaften. Während der vierjährigen Lehre besuchen die angehenden Drogistinnen und Drogisten ein bis zwei Tage in der Woche die Berufsfachschule. Nach einem erfolgreichen Abschluss stehen verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Noah kann sich gut vorstellen, nach der Lehre die Höhere Fachschule zu besuchen oder eine andere Weiterbildung zu absolvieren. Fest steht, dass sein Beruf eine Zukunft hat. Die Gesundheit der Menschen war schon immer wichtig und wird es auch bleiben. Drogistinnen und Drogisten sind in verschiedenen Bereichen der Gesundheitsbranche einsetzbar und haben so gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Bezug zum Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler ...

BO.2.1.b: … können sich selbstständig Informationen zu mindestens drei ausgewählten Berufen bzw. Ausbildungswegen in verschiedenen Berufsfeldern beschaffen (z.B. im Berufsinformationszentrum (BIZ), im Internet, an Berufsmessen, an Informationsveranstaltungen)

BO.2.1.c: … können Anforderungen und Tätigkeiten anhand von mindestens zwei ausgewählten Berufs- bzw. Ausbildungswegen aufzeigen und gegenüberstellen.

Stufe: Sek I, Sek II

Fächer: Berufliche Orientierung

Stichwörter: Lehrstelle, Lehrwerkstätte, Erstausbildung, berufliche Grundbildung, Arbeitswelt, Berufswahl, Ausbildung, duales Bildungssystem, Gesundheit, Pharmakologie, Phytotherapie, Humanbiologie, Chemie, Hygiene, Medizinprodukte, Naturheilmittel, Kosmetik, Sachpflege, Pharmazie.

Produktion: Get Some Popcorn / SRF school 2022.

VOD: Unbegrenzt.