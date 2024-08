05:49 Video Spengler:in EFZ Aus Berufsbilder aus der Schweiz vom 23.05.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 49 Sekunden.

Wetterfest müssen nicht nur Lino Solèrs Konstruktionen sein, sondern auch er selbst. Anfangs habe er sich schwergetan, auch im strömenden Regen draussen zu arbeiten. Aber man gewöhne sich daran. Der 16-Jährige ist im ersten Lehrjahr als Spengler. Dass er sich für diese Lehre entschieden hat, ist kein Zufall. Schon früh lernte er den Beruf durch seinen Götti kennen. Dieser besitzt eine Spenglerei, welche Lino später vielleicht übernehmen möchte.

Lino beginnt in der Werkstatt, an den Aufträgen der Kundinnen und Kunden zu arbeiten. Zuerst plant und zeichnet er die Bauteile, beispielsweise für eine wetterfeste Fassade. An grossen Maschinen schneidet er die Bleche zu. Danach stanzt, faltet und lötet er sie so, dass sie die richtige Passform haben. Es ist wichtig, dass die Metallkonstruktionen bereits in der Werkstatt so vollständig wie möglich sind. So fällt die Montage auf der Baustelle um einiges leichter.

Spenglerinnen und Spengler montieren neben Fassaden auch Blitzableiter, Regenrinnen, Dachfenster, Solaranlagen oder Kamine. Die vorgefertigten Elemente werden auf dem Dach installiert. Daher muss man schwindelfrei sein, wenn man diesen Beruf ausüben möchte. Weitere Voraussetzungen sind handwerkliches Geschick, räumliches Vorstellungsvermögen und körperliche Fitness. Während seiner vierjährigen Lehre besucht Lino einmal in der Woche die Berufsschule. Nach der abgeschlossenen Ausbildung stehen verschiedene Möglichkeiten für Weiterbildungen offen.

Bezug zum Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler ...

BO.2.1.b: … können sich selbstständig Informationen zu mindestens drei ausgewählten Berufen bzw. Ausbildungswegen in verschiedenen Berufsfeldern beschaffen (z.B. im Berufsinformationszentrum (BIZ), im Internet, an Berufsmessen, an Informationsveranstaltungen)

BO.2.1.c: … können Anforderungen und Tätigkeiten anhand von mindestens zwei ausgewählten Berufs- bzw. Ausbildungswegen aufzeigen und gegenüberstellen.

Stufe: Sek I, Sek II

Fächer: Berufliche Orientierung

Stichwörter: Lehrstelle, Lehrwerkstätte, Erstausbildung, berufliche Grundbildung, Arbeitswelt, Berufswahl, Ausbildung, duales Bildungssystem, Photovoltaik, Abdichtung, Energiewende, Metall, Holz, Blech, Metallsäge, Löten, Schweissen, Kamine, Dachfenster, Lichtschächte, Terassenentwässerungen, Schneefangsysteme, Sicherheitssysteme, Abflussrohre, Lüftungsrohre, Materialbestellung, CAD.

Produktion: Get Some Popcorn / SRF school 2023.

VOD: Unbegrenzt.