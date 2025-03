Am 21. März 2025 findet der Welt Down-Syndrom Tag statt. In der nächsten Folge der «SRF Kids News» am 20. März 2025 geht es passend dazu um Trisomie 21 – auch bekannt als Down-Syndrom. Doch was ist Trisomie 21? Und wie gestalten Menschen mit dieser genetischen Besonderheit ihr Leben?

Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

