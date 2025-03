Die Sonne versteckt sich - Was passiert bei einer Sonnenfinsternis?

Am 29. März wird es am Tag kurz dunkel. Der Grund: eine Teil-Sonnenfinsternis ist in der Schweiz zu sehen. Die «SRF Kids News» erklären, wie es dazu kommt. Zudem schaut Kinderreporterin Camille (11) durchs grösste Teleskop der Schweiz. Und eine Zürcher Klasse blickt ins Gehege des Zoos Zürich.