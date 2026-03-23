Die Teilnahme an der Abstimmung steht allen Personen mit einer Schweizer Handynummer offen. Pro Person ist eine einmalige Stimmabgabe pro Kategorie mittels SMS-Vertifizierung möglich.

Bei Auslegungsfragen entscheidet SRF abschliessend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Bands werden nach dem Juryvoting persönlich informiert.

Die Daten der Teilnehmenden der Abstimmung werden nur für die Durchführung dieser Verlosung verwendet. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF.

SRF behält sich vor, den Wettbewerb jederzeit zu beenden oder bei Feststellung von Manipulation Teilnehmende auszuschliessen. Zudem übernimmt SRF keine Haftung für den Fall, dass es bei der Überlieferung der Voting-Antworten und Teilnahmeformulare zu technischen Problemen kommt und die Teilnahme am Wettbewerb infolgedessen nicht möglich ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.