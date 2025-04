Mit Kulleraugen, flauschigem Fell und Räubermaske sorgen Waschbären für den Jö-Faktor. Doch sie sind eine invasive Art: Die «SRF Kids News» erklären, weshalb ihre Ausbreitung in der Schweiz problematisch ist. Und eine Klasse begleitet den letzten Berufsfischer auf dem Walensee – beisst ein Fisch an?

Zu jeder Sendung erstellen wir ein Quiz, mit dem Sie das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler testen können. Zur Vertiefung der behandelten Themen steht Ihnen zusätzlich das Arbeitsblatt zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Die nächsten «SRF Kids News» am 10. April 2025 bereiten sich schon auf Ostern vor. Die Sendung begleitet ein Ei auf seinem Weg in den Supermarkt. Und zeigt, wie das Huhn zum Haustier wurde. Zudem haben Kinderreporter:innen kreative Antworten auf die ewige Frage: Was war zuerst – Huhn oder Ei?

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

