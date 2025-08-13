 Zum Inhalt springen

Themeninputs für SRF school Wunschbox

SRF school bietet Videos und Zusatzmaterial für den Unterricht. Welche Themen wünschen Sie als Lehrperson?

13.08.2025, 09:16

Ob Beiträge in den «SRF Kids News», Erklärvideos von «SRF Kids – Clip und klar!» oder allgemein Beiträge für SRF school – die Inhalte sind vielfältig und praktisch jedes Thema umsetzbar.

Eine Wandtafel mit gezeichnetem Briefkasten und ein Zettel, wo Thema draufsteht.
Legende: Themen-Wunschbox von SRF school: Schreiben Sie uns Ihre Ideen! SRF / Damian Haas

Welches Thema interessiert Sie und Ihre Klasse? Welche Idee hätten Sie für Ihren Unterricht gerne als Video umgesetzt?

Als Lehrperson wissen Sie am besten, welche Themen Ihre Klasse gerade bewegen – und genau diese Geschichten möchten wir auch mit den SRF Kids News erzählen.
Autor: Sula Ehrensperger Produzentin SRF Kids News

Schreiben Sie uns gerne hier über das Formular Ihre Themeninputs:

Suchen Sie noch Videos für Ihren Unterricht? Lassen Sie sich auf srf.ch/school inspirieren: Ob kurze Erklärvideos, aktuelle Nachrichten mit Unterrichtsmaterial, Berufsbilder oder themenspezifische Filme – SRF school bietet für jede Stufe Inhalte mit Lehrplan-21-Bezug.

