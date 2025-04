Vom Hühnerstall zum Supermarkt - Eine Reise mit dem Ei

Kurz vor Ostern reisen die «SRF Kids News» mit einem Ei vom Stall zum Supermarkt. Und zeigen, wie das Huhn in die Schweiz kam. Kinderreporter:innen fragen: Was war zuerst, Huhn oder Ei? Zudem: KI auf Social Media – Was bedeutet das? Und das Voting für den Eurovision School Song Contest startet bald!