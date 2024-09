Für 4 Personen.

Knackiger Salat mit Spargeln und pochiertem Ei

Toastbrot

600 g Weissmehl

1 TL Salz

10 g Hefe, frisch oder 4g Trockenhefe

3,2 dl Milch

2 TL Ahornsirup

½ TL Malz

60 g Butter, Zimmertemperatur, in Stücke geschnitten

Mehl und Salz in eine Teigschüssel geben. Mit der Kelle eine Vertiefung bilden. Hefe in die Vertiefung geben. Milch, Ahornsirup, Malz und Butter in die Vertiefung geben. Hefe anrühren und anschliessend restliche Flüssigkeit zugeben. Von der Mitte her das Mehl untermischen. Den Teig aus der Schüssel nehmen und auf der Ablage kneten, bis der Teig weich, glatt und glänzend ist.

Variante: Mehl und Salz in eine Teigschüssel geben und mischen. Hefe zugeben und mischen. Milch, Malz, Ahornsirup und Butter beigeben. Mit Knethacken der Küchenmaschine mischen und bei hoher Stufe 5 Minuten kneten bis der Teig weich, glatt und glänzend ist.

Den Teig in die Teigschüssel geben und mit einem feuchten Küchentuch zudecken. Den Teig mind. 4 Stunden ruhen lassen.

Eine Toast-Backform oder eine Cakeform (30cm) bereitstellen. Den Teig aus der Teigschüssel nehmen.Den Teig länglich formen und die Ecken unten einschlagen. 3-4 cm länger als die Backform formen. Die Enden leicht nach unten falten, in die Form legen und mit den Fingern in den Teig drücken, sodass dieser schön in die Form gepresst wird.

Noch einmal mit dem Küchentuch bedecken und aufgehen lassen, bis 1cm unter den Formenrand.

Die Backform in den Backofen schieben und bei 200° Grad Umluft 40 Minuten backen. Die Backform aus dem Backofen nehmen und 5 Minuten auskühlen lassen. Toastbrot aus der Backform lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Das Toastbrot in 2 cm dicke Scheiben schneiden. Im Toaster oder in der Pfanne goldbraun toasten. Mit einem Diagonalschnitt halbieren.

Käsechips-Körbli

100 g Greyerzer, z.B. Reckenkiener

4 kleine Weissweingläser oder Espressotassen

Haushaltpapier

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Ein Backblech mit Backtrennpapier belegt bereitstellen.

Greyerzer in dünne 8 x 8 cm grosse Scheiben schneiden. Mit genügend Abstand aufs Backblech legen. Das Backblech in den Backofen schieben und 20 Minuten backen.

In der Zwischenzeit Weissweingläser mit Haushaltspapier abdecken. Die zerflossenen Käsescheiben mit einem Spachtel ablösen und über die Weissweingläser legen. So auskühlen lassen. Die Käsekörbchen vom Haushaltpapier loslösen und auf einem Teller bereitstellen.

Kopfsalat an Hausdressing

1 Kopfsalat

Salz

Pfeffer aus der Mühle

1 TL Kräutersalz

2 EL Honigsenf

2 EL Apfelessig

4 EL Rapsöl

1 Knoblauchzehe, gepresst oder sehr fein geschnitten

4 Borretsch-Blüten

Kopfsalat waschen, in mundgerechte Stücke brechen und abtropfen lassen oder in der Salatschleuder leicht schleudern.

Salz, Pfeffer, Kräutersalz, Honigsenf und Apfelessig in eine kleine Schüssel geben und gut verrühren. Rapsöl dazugeben und sämig rühren. Knoblauch zugeben und die Sauce gut mischen.

Pochiertes Ei

2 l Wasser

4 Eier

2 EL Rapsöl

Klarsichtfolie

4 Fadenstücke zum Zuschnüren

4 Tranchen Frühstückspeck, knusprig gebraten

Wasser in einer Pfanne aufkochen und bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Klarsichtfolie invier 20x20 cm grosse Stücke schneiden. Mit Rapsöl bestreichen. Je ein Klarsichtfolienstück in einer Kaffeetassen auslegen. Ein Ei nach dem andern aufschlagen und je in eine vorbereitete Kaffeetasse geben.

Klarsichtfolienenden zusammenfassen und vorsichtig mit Faden zusammenbinden. Eier mit der Folie sorgfältig ins siedende Wasser gleiten lassen. Ca. 5 Minuten ziehen lassen. Aus dem heissen Wasser nehmen. Mit kaltem Wasser abschrecken. Aus der Folie nehmen und auf ein Haushaltspapier legen.

Warme Spargeln

800 g Spargeln

2 l Wasser

1 EL Salz

10 g Butter

Wasser in einer weiten Pfanne aufkochen, Salz und Butter beigeben.

Spargeln von den Spitzen her mit dem Sparschäler schälen und Spargelenden frisch anschneiden.

Wasser in einer weiten Pfanne aufkochen. Salz und Butter zugeben. Spargeln in den siedenden Sud geben und kurz aufkochen. Pfanne von der Herdplatte nehmen und mit dem Deckel zudecken. Die Spargeln ca. 20 Minuten ziehen lassen. Spargeln aus der Pfanne nehmen, abtropfen und sofort anrichten.

Anrichten

Kopfsalat in eine Schüssel geben und 5-6 EL Salatsauce zugeben, mischen und auf einem Vorspeiseteller anrichten. Käsechips-Körbli daneben stellen und das pochierte Ei ins Körbchen legen. Die angebratenen Speckstreifen auf dem Ei verteilen. Die Spargeln neben den Salat anrichten. Toast-Dreiecke zwischen den Salat und dem Ei hinstellen. Mit Borretsch Blüten dekorieren.