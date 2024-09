Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Für 4 Personen.

Himbeer-Jogurt-Torte, Himbeerglaceund Meringue

Himbeere-Jogurt-Torte

Biskuitboden

3 Eier

1 Prise Salz

1 EL heisses Wasser

90 g Zucker

60 g Mehl

30 g Maizena

1 TL Backpulver

Den Backofen auf 180° Grad vorheizen. Eine Springform von 20 cm Durchmesser mit Backtrennpapier belegen und bereitstellen. Eventuell den Rand leicht einfetten.

Eier, Salz, Zucker und heisses Wasser in eine Teigschüssel geben. Mit der Hand-Küchenmaschine 15 Minuten schaumig rühren, bis die Masse crèmeartig ist. Mehl, Maizena und Backpulver dazu geben und mit dem Gummischaber vorsichtig darunterziehen.

Den Biskuitteig in die Springform füllen, in den Backofen schieben und bei 180° Grad 20-25 Minuten backen. Backform aus dem Backofen nehmen und etwas auskühlen lassen. Biskuit mit einem Spachtel vorsichtig vom Formenring lösen, Formenring öffnen und entfernen. Biskuit auf ein Gitter stürzen, Boden und Backtrennpapier entfernen und auskühlen lassen.

Das Biskuit quer in 2 Stücke schneiden. 1 Boden für eine weitere Torte aufbewahren / tiefkühlen.

Jogurtcrème

500 g Naturjogurt

70 g Zucker

1 P Vanillezucker

2 EL Zitronensaft

2 EL Wasser

6 Blätter Gelatine, in kaltem Wasser einweichen

2,5 dl Vollrahm, steif geschlagen

150 g Himbeeren

Jogurt, Zucker, Vanillezucker und Zitronensaft in eine Schüssel geben und gut mischen. Wasser in einer kleinen Pfanne aufkochen. Gelatineblätter aus dem Wasser ziehen und zugeben (nicht mehr kochen). Aufgelöste Gelatine unter kräftigem Schlagen in die Jogurtcreme rühren. Den Schlagrahm zugeben und mit einem Gummischaber unter die Creme heben.

Einen Biskuitboden auf die Tortenplatte legen. Den Springformring darumlegen und schliessen. Die Himbeeren auf dem ausgekühlten Biskuitboden verteilen. Die Jogurtcreme darauf verteilen und glattstreichen. Die Torte mindestens 4 Stunden (noch besser über Nacht) kühl stellen.

Himbeer-Überzug

150 g frische oder gefrorene Himbeeren

1 EL Zucker

2 BlätterGelatine, in kaltem Wasser einweichen

12 frische Himbeeren

1 dl Rahm, steif geschlagen

8 Minzblätter

Himbeeren und Zucker in eine Pfanne geben. Aufkochen und kurz köcheln lassen.

Auf eine Schüssel ein Sieb legen. Die gekochten Himbeeren durch das Sieb giessen / streichen. Himbeerkerne entfernen. Die Gelatineblätter aus dem Wasser ziehen, abtropfen und zum warmen Himbeerjus geben. Mit einem Schwingbesen gut verrühren, bis die Gelatineblätter aufgelöst sind. Ca. 10 Min. leicht ansulzen lassen.

Den Himbeerspiegel esslöffelweise auf der gekühlten Himbeer-Jogurt-Torte verteilen. Die Torte nochmals 1 Stunde kühl stellen.Kurz vor dem Servieren den Springformring lösen und entfernen. Die Himbeer-Jogurt-Torte mit Schlagrahm, Himbeeren und Minzblättern ausgarnieren. Aufschneiden.

Himbeerglace

300 g Himbeeren

1 EL Zitronensaft

100 g Crème-fraîche

100 g Kondensmilch, gezuckert

1 Msp. Johannisbrotkernmehl

150 g Puderzucker

2,5 dl Rahm, steif geschlagen

Die Himbeeren in einen Mixbecher geben und pürieren. Das Himbeerpüree durch ein Sieb in eine Schüssel passieren. Zitronensaft, Creme-fraîche, Kondensmilch, Johannisbrotkernmehl und Puderzucker zugeben und gut verrühren. Schlagrahm zugeben und vorsichtig unterheben.

Die Himbeermasse in eine Form geben und 4-5 Stunden tiefkühlen. Dabei zu Beginn des Kühlprozesses alle 30 Min. durchrühren. Variante: Die Himbeermasse in der Glace-Maschine gefrieren lassen.

Meringue

3 Eiweiss, kalt

1 Prise Salz

150 g Zucker

½ TL Zitronensaft

Den Backofen auf 100° Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backtrennpapier belegt bereitstellen.

Eiweiss und Salz in eine Schüssel geben und steif schlagen. Zucker unter ständigem Rühren einrieseln lassen, weiterschlagen, bis die Masse fest ist und glänzt. Zitronensaft darunter rühren.

Eischneemasse in einen Spritzsack mit einer Lochtülle füllen. Damit auf das Blechvier8 cm grosse Kreise zeichnen. Diese mit kreisförmig kleinen Häufchen dressieren, bis der Kreis gefüllt ist.

Das Backblech in den Backofen schieben und die Meringue ca. 3 Stunden trocknen lassen. Dann eine Kelle zwischen die Ofentür klemmen, damit der Ofen einen Spalt geöffnet ist. Im ausgeschalteten Ofen auskühlen lassen.

Anrichten

Je ein Stück Torte auf einen Dessertteller anrichten. Meringue daneben platzieren. Je eine Kugel Himbeer-glace auf der Meringue anrichten. Den Teller mit den Himbeeren und Minzblättern ausgarnieren.