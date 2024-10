Miriams «Joghurt-Minze Glace, Erdbeeren & Schoggichüechli»

Für 4 Personen.

Joghurt-MinzeGlace, marinierte Erdbeeren und lauwarmes Schoggichüechli

Lauwarme Schoggichüechli

100 g dunkle Schokolade

100 g Butter

2 Eier

4 EL Zucker

2 EL Mehl

Puderzucker

Ca. 8 Muffinförmchen ausbuttern und bereitstellen.

Schokolade und Butter in eine Pfanne geben und bei mittlerer Hitze langsam schmelzen lassen.

Eier und Zucker in eine Schüssel geben und schaumig rühren, bis eine crèmeartige Masse entstanden ist. Die geschmolzene Schokolade zugeben und mischen. Das Mehl beigeben und nochmals gut durchrühren. Den Teig in die Muffinförmchen abfüllen. Die Förmchen für mindestens 24 Std. tiefkühlen.

Backofen auf 200° Umluft vorheizen.

Die gefrorenen Chüechli direkt aus dem Tiefkühler auf ein Blech stellen und ca. 14 Min. backen.

Das Backblech aus dem Backofen nehmen und für 2-3 Minuten stehen lassen. Aus den Förmchen lösen. Mit Puderzucker bestäuben.

Joghurt-Minze Glace

1,5 dl Wasser

3 Beutel Pfefferminztee

2 dl Rahm

100 g Zucker

100 g Glukose

500 g Naturjoghurt

Wasser in einer Pfanne aufkochen. 3 Beutel Pfefferminztee in einer Teetasse fixieren. Mit dem kochen heissen Wasser angiessen und 10 Minuten ziehen lassen und abkühlen lassen.

Rahm in einer Pfanne erwärmen. Zucker und Glukose zugeben und auflösen lassen. Pfanne von der Herdplatte nehmen. Süssen Zucker abkühlen lassen.

Naturjoghurt in eine Schüssel geben. Pfefferminztee und süssen Rahm zugeben und mischen. Die Glace Masse in der Glace Maschine abkühlen lassen. Danach die Glace Masse in ein Gefäss geben und für weitere 2-3 Stunden in den Tiefkühler stellen, evt. 1-2 mal durchrühren während des Gefrierprozesses.

Wer keine Glace Maschine zur Verfügung hat, füllt die Glace-Mass in ein Gefäss und stellt sie für 4-5 Stunden in den Tiefkühler. Während den ersten 2 Stunden halbstündlich die Masse durchrühren und weiter kühlen lassen, damit kann ein Absinken des Minzetees (Wasserglace) vermindert werden.

MarinierteErdbeeren

500 g frische Erdbeeren

1 EL Holunderblütensirup

1 Prise Szechuanpfeffer

Erdbeeren in Viertel schneiden und in eine Schüssel geben. Holundersirup und Szechuanpfeffer zugeben, mischen und marinieren lassen.

Kurz vor dem Servieren die Erdbeeren in Dessertschälchen anrichten.

Gebrannte Mandeln

0.25 dl Wasser

½ TL Vanillezucker

50 g Zucker

10 g ungeschälte Mandeln

Wasser, Vanillezucker und Zucker in einer Chromstahlpfanne aufkochen. Mandeln dazugeben und unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze einkochen bis der Zucker trocken wird. Weiterrühren, bis der Zucker wieder leicht zu schmelzen beginnt und die Mandeln glänzend überzieht.

Mandeln sofort auf ein mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und auskühlen lassen. Danach in kleine Stücke hacken

Süsse Gitterli

13 g Eiweiss

10 g Zucker

15 g Mehl

Den Backofen auf 180° Grad vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegte bereitstellen.

Eiweiss, Zucker und Mehl in eine Schüssel geben und mischen. Masse in einen Dressiersackfüllen. und Gitterliaufs Backblech dressieren.

Das Backblech in den Backofen schieben und die Gitterli 5-8 Min. backen. Das Backblech aus dem Backofen nehmen. Gitterli auskühlen lassen.

Anrichten

Desserschale mit Erdbeeren auf den Dessertteller stellen. Gebrannte Mandeln darüber streuen und ein Gitterlieinstecken. Eine Kugel Joghurt-Minze Glace in ein Dessertglas anrichten. Mit einem kleinen frischen Minzblatt garnieren und zu den Erdbeeren stellen. Lauwarmes Schoggichüechli auf den Dessertteller anrichten.