Das Menü von Fabian Zbinden aus der Live-Show in Gstaad BE

Gericht von Fabian Zbinden

Für 4 Personen

Gemüseauflauf:

5 Eier

150 g Vollkornmehl 220 ml Milch 230 g Gstaader Bergkäse

½ TL Salz

¼ TL schwarzer Pfeffer

2 St. Karotten

1 St. Kohlrabi

1 St. Lauch 5g Schnittlauch 5g Petersilie

½ rote Zwiebel 2 EL Speiseöl ½ Zitrone



Express Saanensenf:

1 TL Salz

4 EL Kirschkonfitüre 4 EL geröstetes Mehl 50cl Rotwein

1 TL Ingwerpulver 1 TL Zimtpulver

4 TL Senfsamenpulver

2 Msp. Nelkenpulver

2 TL Galgantpulver

Zubereitung:

Gemüseauflauf:

Mehl, Milch, Eier in einer Schüssel zu einem glatten Teig verrühren und ca. 30 Min quellen lassen. Käse mit der Röstiraffel raffeln und in den Teig mischen und mit Salz, Pfeffer, Zitronenzeste würzen. Gemüse waschen, rüsten und in gewünschte Grösse schneiden. Öl in einer Bratpfanne erhitzen. Das Gemüse darin anbraten und mit Salz, Pfeffer würzen. Den dickflüssigen Teig in die Bratpfanne zum Gemüse geben.

Auflauf in der Pfanne im vorgeheizten Backofen 25 min bei 220 C backen.

Saanensenf (express Variante):

Mehl in einer Bratpfanne rösten. Rotwein in einer Pfanne um die Hälfte reduzieren. 2 EL geröstetes Mehl in den reduzierten Wein mischen. Restliche Zutaten in die Pfanne geben und zu einer glatten Sauce rühren.