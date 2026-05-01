Fabienne Hadorn & Gabriel Vetter Satiriker Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Kabarettist und Autor Gabriel Vetter wurde 1983 in Schaffhausen geboren. Seit 2012 läuft seine Sendung «Vetters Töne» auf Radio SRF 1. Fabienne Hadorn wurde 1975 im aargauischen Muri geboren. Sie ist Schauspielerin, Comedienne, Moderatorin, Regisseurin und Tänzerin. Gemeinsam moderieren sie «Die Sendung des Monats» und werfen einen satirischen Blick auf die Geschehnisse der Zeit.

Mit dem April haben wir endlich einen Vorgeschmack auf den Sommer bekommen: mit Buckelwal Timmy, Patrick Fischer und der Tatsache, dass Schweizerinnen zu wenig Kinder kriegen. Ein satirischer Monatsrückblick von Gabriel Vetter und Fabienne Hadorn.

Timmy, der deutsche Böög

In Deutschland gab’s vor allem ein Thema: Timmy, der Buckelwal, der wochenlang in der Ostsee ein unfreiwilliges Inselhopping betrieb und unglaubliche Emotionen hervorrief. Es wurde ein regelrechtes norddeutsches «Sächsilüte» aufgeführt. Einfach, dass sie mit Jetskis um den Böög herumfuhren. Und sie zündeten ihn auch nicht an, sondern schauten ihm beim Austrocknen zu.

Passend zum Thema «Timmy» in der Ostsee Walrettung: Wenn Gefühle stärker sind als Fakten

Dabei schmiedeten sie schon Pläne, was mit ihm nach seinem Tod geschehen soll: Er sollte zu Biodiesel verarbeitet werden. Wow. Aus einem Wal Diesel machen und ihn im Mercedes auf der Autobahn bei 180 km/h verbrennen: The Most German Ending Ever.

Eishockey im Sommer

In der Schweiz ist nicht der Wal gestrandet, sondern der Fischer. Nachdem Hockey-Trainer Patrick Fischer entlassen wurde, weil er ein Covid-Zertifikat gefälscht hatte, musste man jetzt auch den offiziellen Song der Schweizer Hockey-Nati ändern. Weil der geschasste Trainer Fischi den Refrain selber gesungen hatte. Dabei gäbe es doch den perfekten Refrain: Statt «Richi, i ha gseit, du söösch di häbe», könnte es heissen: «Fischi, i ha gseit, du söllsch di impfe».

Irgendwann hat sich sogar Rolf Knie in die Debatte eingemischt, und verkündet, dass er die Spiele der Rapperswil-Jona Lakers aus Protest boykottieren werde. Weil bei den Lakers ausgerechnet jener SRF-Journalist Stadionspeaker war, der den Fall Fischer ans Licht gebracht hat: Pascal Schmitz. Dieser wiederum musste seinen Job als Speaker aufgeben, weil 15 Jahre alte Facebook-Einträge aufgetaucht sind, in denen er einen saudiarabischen Schiedsrichter rassistisch beleidigt hat. Was für eine Story.

Nachdem alles ausgestanden ist, können sich die Leute endlich wieder auf die Hockey-WM im Mai konzentrieren. Denn der eigentliche Skandal ist doch nicht, dass einer sich nicht geimpft hat oder der andere etwas Dummes gepostet hat, sondern, dass wir im Mai bei 25 Grad eine verdammte Eishockey-WM in der Schweiz durchführen.

3000 Franken für ein Baby

Die Schweiz produziert zu wenig Kinder. Und das belastet das Rentensystem. Denn: Unsere AHV ist eigentlich ein grosses Schneeballsystem, bei dem der Schneeball die Jungen direkt am Kopf trifft. Nur: Das Schweizer Wirtschaftssystem will eigentlich gar nicht mehr Kinder, sondern Steuerzahler. Und wenn es etwas gibt, was Kinder nicht machen, ist es Steuern zahlen.

Wie schafft man es also, dass mehr Kinder auf die Welt kommen? In Norwegen gibt es ein Dorf, Lebesby, das für jedes Kind umgerechnet 8400 Franken Bonus bezahlt. Das sind eben die Skandinavier: Da wird Sexarbeit noch anständig entlohnt. Aber auch im Tessin gibt es 3000 Franken pro Kind. Aber wie funktioniert das ganz konkret? Also bekommt man die 3000 Franken in bar direkt an der Babyklappe, wie beim Bankomaten, nachdem man das Baby einbezahlt hat?

Früher gab's das nicht. Als Gabriel auf die Welt kam gab’s einfach einen 10-Franken-Gutschein vom Volg, eine Taufkerze und eine Rechnung vom Tierarzt.

Ein satirischer Monatsrückblick aus «Die Sendung des Monats» Box aufklappen Box zuklappen In der monatlichen Comedy- und Satire-Show thematisieren Gabriel Vetter und seine Co-Hosts Fabienne Hadorn, Moritz Schädler und Nora Binkert die Befindlichkeiten der Schweiz und nehmen die Geschehnisse des vergangenen Monats auf die Schippe. Alle Sendungen im Stream oder Ende Monat in der SRF Newsapp verfügbar.