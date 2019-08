Das «Evo»-Turnier ist ein Veteran unter den E-Sport-Turnieren. Seit bald einem Vierteljahrhundert findet der Event statt, auch dieses Jahr wieder in Las Vegas.

Alle aktuell wichtigen Games im Prügelspiel-Genre werden gespielt – von 9'200 Teilnehmern. Das «Evo» ist ein offenes Turnier: Es gibt keine Qualifikation, wer hingeht, kann teilnehmen.

«MkLeo» wird seiner Favoritenrolle gerecht

Die wichtigsten Disziplinen sind «Street Fighter» und «Tekken» – und seit diesem Jahr auch «Super Smash Bros. Ultimate». Das Game spielte zuvor eine eher untergeordnete Rolle, zog dieses Jahr aber mit über 3'500 Teilnehmern am meisten Athleten an.

Der Sieger am Sonntag war dann aber keine Überraschung: Leonardo «MkLeo»Lopez aus Mexiko gilt als der weltbeste Smash-Spieler und konnte das am «Evo» eindrücklich bestätigen.

Der emotionalste Moment des Turniers, Link öffnet in einem neuen Fenster fand aber in einer Nebendisziplin statt. Im Final von «Dragon Ball FighterZ» gewann Goichi «GO1» Takahashi gegen Vorjahressieger Dominique «SonicFox» McLean. Und brach in Tränen aus, worauf der faire Verlierer «SonicFox» den schluchzenden «GO1» in die Arme nahm und tröstete.

Takahashi ist einer der weltbesten «Dragon Ball»-Spieler, konnte bisher aber kein grosses Turnier gewinnen. Er musste diese Saison ausserdem eine Handverletzung überstehen.

Auch die Schweiz war am «Evo» vertreten: Roman «Crash» Aeschlimann und Mischa «CrzyShroom» Steiner belegten den 129. und 257. Platz im Smash-Turnier. Der amtierende Schweizer Meister Destan «Destany» Huynh konnte nicht teilnehmen, weil er gerade Armee-Dienst leistet. Auch der Tekken-Spieler Mathieu «Kirakira» Nguyen, der immerhin zur erweiterten Weltspitze gehört, war verhindert: Er müsse fürs Studium lernen.

