Am Dienstag beraten die Verantwortlichen der 3 Grossanlässe über mögliche Verschiebungen und Absagen. Wir zeigen den aktuellen Stand und mögliche Szenarien auf.

Tag der Wahrheit – was passiert mit den 3 Grossanlässen?

Legende: Stehen vor einer zentralen Entscheidung IIHF-Präsident René Fasel und OK-Chef Eishockey-WM 2020 Gian Gilli Keystone

Eishockey-WM in der Schweiz

Geplantes Datum: 8. - 24. Mai 2020

Der Entscheid: Am Dienstag ab 15:00 Uhr berät der Eishockey-Weltverband IIHF in einer Telefonkonferenz mit den nationalen Verbänden über das weitere Vorgehen.

Der aktuelle Stand: Alles andere als eine Absage der WM in der Schweiz wäre eine Überraschung. «Mit der aktuellen Faktenlage ist es kaum vorstellbar, dass die WM durchgeführt wird», erklärte IIHF-Präsident René Fasel im sportpanorama plus am Sonntag.

Die Szenarien: Möglich wäre eine Verschiebung der WM um ein Jahr. Allerdings ist die Ausgabe 2021 bereits an Weissrussland und Lettland vergeben. Eine WM ohne Zuschauer schloss Fasel gegenüber dem SonntagsBlick aus.

Fussball-EM in 12 Ländern

Geplantes Datum: 12. Juni - 12. Juli 2020

Der Entscheid: Am Dienstag berät die Uefa in einer Krisensitzung per Videokonferenz die EURO 2020.

Der aktuelle Stand: Die Absage der EURO in diesem Sommer scheint beschlossene Sache zu sein. Wie der deutsche Fernsehsender ZDF erfahren haben soll, wird die Uefa eine Verschiebung empfehlen.

Die Szenarien: Die EURO könnte in den Herbst oder Winter dieses Jahres oder auf den nächsten Sommer verschoben werden. Für letztere Möglichkeit müsste jedoch die Fifa die Klub-WM zu einem anderen Zeitpunkt durchführen.

Olympische Spiele in Tokio

Geplantes Datum: 24. Juli - 9. August 2020

Der Entscheid: Die IOC-Exekutive berät am Dienstag und Mittwoch in mehreren Telefonschaltungen über das weitere Vorgehen. Dabei wollen die Funktionäre des IOC den Austausch mit Athletenvertretern, Nationalen Olympischen Komitees und Verbänden vorbereiten.

Der aktuelle Stand: Entscheide sind vorerst keine zu erwarten. Zuletzt hatte IOC-Präsident Thomas Bach bekräftigt, dass die Spiele stattfinden sollen. Auch Japans Regierung betonte zuletzt, die Vorbereitungen fortführen zu wollen. Sollte die WHO allerdings zu einer Absage raten, würden die Olympia-Verantwortlichen der Weisung folgen.

Die Szenarien: Szenarien oder Alternativtermine gibt es noch nicht.