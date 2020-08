Es sind schwierige Zeiten für all jene, die gerne live dabei sind, wenn in der Fussball-Arena Traumtore fallen. Wenn im Eishockey-Tempel ein Spieler des gegnerischen Teams saftig in die Bande gecheckt wird. Es ist hart für die Fans, Supporter, Ultras, die den Duft von Wurst und Bier vor Ort erleben wollen, sich nicht mit TV-Übertragungen begnügen wollen.

Gerade in den beiden erwähnten, hierzulande äusserst populären Sportarten, strapazierte das Coronavirus die Nerven der Fans stark. In den Fussballstadien wurde zuletzt noch 1000 Zuschauern Einlass gewährt, die Eishockey-Saison ist längst abgebrochen. Kein Wunder, ist die Vorfreude auf die neue Spielzeit riesig. In der Super League wird ab Mitte September gekickt, in der National League geht es Anfang Oktober los.

Neben der Vorfreude herrscht dennoch grosse Ungewissheit. Nichts wird mehr sein wie früher, schliesslich bleiben die Stehplätze frei. Auswärtsfans sind im aktuellen Konzept nicht vorgesehen, eine Maskenpflicht hingegen sehr wohl. Im Raum stehen zudem etliche Fragen, wie:

Wie viele Zuschauer dürfen ins Stadion?

Wer überhaupt, und auf welchem Platz?

Kommen die Fans so überhaupt?

Markus Imbach vom FCZ-Fanclub «Letzi» appelliert an die Fans: «Wir müssen halt Kompromisse, wie das Tragen einer Maske, eingehen. Lieber mit Maske ins Stadion dürfen, als sein Team gar nicht unterstützen zu können.»

5 Tage, 15'000 Unterschriften

Wie gross die Gier nach Live-Sport ist, zeigt die Petition SaveSwissSports. Innerhalb von 5 Tagen wurden 15'000 Unterschriften gesammelt. Mit-Initiantin Fabienne Fisch schildert: «Gerade von Eishockey-Fans haben wir viele Rückmeldungen erhalten, dass sie auf die Schutzkonzepte der Klubs vertrauen.»

Nicht frei von Zweifeln ist hingegen Stefan Studer von der Fanszene Langnau. Er fürchtet, dass die Angst vor dem Virus, die Sitzplatzpflicht sowie die geforderten Angaben der Personalien die Supporter von den Hockey-Arenen fernhalten könnte.

Die Anschriften der Saisonabo-Inhaber sind den Klubs indes sowieso bekannt. Wenn nun von den Vereinen noch vertrauenswürdige Schutzkonzepte vorgelegt werden, darf man sich darauf freuen: auf das lange vermisste Live-Erlebnis und den Schritt in Richtung Normalität.