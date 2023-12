Legende: Posieren mit der Trophäe Carole Howald, Selina Witschonke, Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz. Swisscurling

Nach 4 Weltmeister-Titeln in Serie hat es für den CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni am vergangenen Wochenende endlich auch mit der ersehnten ersten EM-Goldmedaille geklappt. Nach der perfekten Bilanz von 11 Siegen in ebenso vielen Spielen konnten Carole Howald, Selina Witschonke, Tirinzoni und Alina Pätz in Aberdeen über den EM-Titel jubeln. Nun ist das Schweizer Curling-Team rund um Skip Tirinzoni am Sonntag zu Gast bei Rainer Maria Salzgeber im «Sportpanorama».

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Glücklich in der Zweitklassigkeit

2016 feierte Eishockey-Goalie Janick Schwendener mit Bern den Meistertitel. Weil ihm in der Schweiz aber die Perspektiven fehlten, spielt er seit zwei Jahren in der zweiten Deutschen Liga für die Dresdner Eislöwen und gehört dort zu den Publikumslieblingen.

2016 feierte Eishockey-Goalie Janick Schwendener mit Bern den Meistertitel. Weil ihm in der Schweiz aber die Perspektiven fehlten, spielt er seit zwei Jahren in der zweiten Deutschen Liga für die Dresdner Eislöwen und gehört dort zu den Publikumslieblingen. Unihockey in Asien

Im Unihockey dominieren die europäischen Teams die Weltspitze. Nun findet die Weltmeisterschaft der Unihockeyspielerinnen in Singapur statt. Was verspricht sich der Verband vom Austragungsort in Asien? Und welche Auswirkungen hat dies für das Schweizer Team?

Im Unihockey dominieren die europäischen Teams die Weltspitze. Nun findet die Weltmeisterschaft der Unihockeyspielerinnen in Singapur statt. Was verspricht sich der Verband vom Austragungsort in Asien? Und welche Auswirkungen hat dies für das Schweizer Team? Olympische Spiele in der Schweiz?

Das IOC hat entschieden: Statt 2030 könnten Olympische Spiele in der Schweiz frühstens 2038 stattfinden – und dies mit konkreten Auflagen. Sind die neuen Vorgaben des Olympischen Komitees umsetzbar oder schwinden nun die Hoffnungen auf den Grossevent im ganzen Land?