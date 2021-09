Legende: So bald wohl nicht mehr zu sehen Afghanische Cricket-Spielerin im Stadion von Kabul (Archivbild) Reuters

Die afghanische Taliban-Regierung verbietet Frauen offenbar, Sport zu treiben. Der australische TV-Sender SBS zitierte Ahmadullah Wasiq, Vizechef der Taliban-Kommission für kulturelle Angelegenheiten, mit einer entsprechenden Aussage.

«Im Cricket könnten die Frauen in Situationen kommen, wo ihre Gesichter oder Teile ihrer Körper zu sehen sind. Der Islam erlaubt es nicht, dass Frauen so betrachtet werden können», sagte Wasiq. Frauen würden in keiner Sportart zugelassen, in der dieses Risiko bestehe.

Aufruf an internationale Verbände

Der australische Cricket-Verband reagierte umgehend und kündigte an, das geplante Männer-Länderspiel gegen Afghanistan abzusagen, sollte sich der TV-Bericht bestätigen. Sportminister Richard Colbeck nannte die Entwicklung «zutiefst beunruhigend» und rief internationale Sportverbände zum Handeln auf.

Australien hat sich bislang besonders für gefährdete afghanische Sportlerinnen eingesetzt und im Rahmen der Evakuierungsmission Dutzende Athletinnen ausgeflogen.

