Noch immer ist unklar, was bei dem Gespräch zwischen Nati-Coach Vladimir Petkovic und Valon Behrami wirklich gesagt wurde. Doch der Fall zeigt: Die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler ist wichtig. Vor allem in einer Zeit, wo alles schnell an die Öffentlichkeit gerät.

Aussagen werden nicht gleich aufgenommen

In Magglingen beim Bundesamt für Sport werden Trainer im Bereich Kommunikation ausgebildet. Dort wird unter anderem gelehrt, wie es zu Missverständnissen kommen kann. «Der Empfänger nimmt die Nachricht ganz anders auf, als der Sender sie vermitteln wollte», erklärt Mark Wolf, der Leiter der Abteilung Trainerbildung.

Einer, der oft heikle Gespräche mit Trainern führen muss, ist Thuns Sportchef Andres Gerber. Vor allem Ende Saison und im Winter käme das häufig vor, wenn Verträge auslaufen.

Wie man Missverständnisse vermeiden kann und welche Trainer-Typen Andres Gerber erlebt hat, erfahren Sie im Audio-Beitrag.

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 13.08.2018, 18:45 Uhr