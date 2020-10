Der Profisport in Frankreich darf ungeachtet des ab Freitag verhängten Lockdowns seinen Trainings- und Spielbetrieb fortsetzen.

Profisport in Frankreich weiter möglich

Legende: Kann trotz des Lockdowns weiter für Nizza auflaufen Jordan Lotomba. imago images

«Spitzen- und Profisportler werden weiter trainieren können. Und sie werden auch weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen können, da Reisen aus beruflichen Gründen erlaubt sind», sagte Sportministerin Roxana Maracineanu am frühen Donnerstagmorgen vor der Nationalversammlung. Unter anderem kann damit das ab Montag angesetzte ATP-1000-Turnier der Tennisprofis in Paris planmässig stattfinden.

Profis weniger stark betroffen

Staatspräsident Emmanuel Macron hatte am Mittwochabend angesichts der 2. Corona-Welle bis zum 1. Dezember einen 2. landesweiten Lockdown ausgerufen. Anders als im Frühjahr werden die Berufssportler allerdings nicht so stark davon betroffen sein.

Im Frühjahr war zeitweise über Monate der komplette Trainings- und Spielbetrieb lahmgelegt, selbst Individualsportler durften nur noch in den eigenen 4 Wänden trainieren. Unter anderem war auch die vergangene Spielzeit der Fussball-Liga Ligue 1 bereits im März abgebrochen worden.