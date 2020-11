Wieder Shutdown in Genf – aber Profisport erhält grünes Licht

Am Sonntagnachmittag hat der Genfer Regierungsrat den erneuten Shutdown vom 2. – 29. November ausgerufen.

Nicht betroffen sind die Genfer Super-League- und National-League-Klubs von Servette.

Trainings und Spiele auf Profi-Ebene bleiben damit weiterhin erlaubt.

Am Sonntag legte der Genfer Kantonsarzt nach 9 positiven Corona-Fällen bei Genf-Servette die Dauer der Quarantäne für den NL-Klub auf 10 Tage fest.

Aufgrund der stark steigenden Corona-Zahlen hat der Kanton Genf die Massnahmen des Bundesrates am Sonntag noch einmal massiv verschärft. Vom 2. bis zum 29. November wird das öffentliche Leben deutlich eingeschränkt.

Die meisten Geschäfte, Restaurants, Bars und auch Coiffeursalons müssen schliessen. Nicht betroffen ist neben Schulen und Lebensmittelläden auch der Sport auf Profi-Ebene.

Beide Teams spielten am Wochenende nicht

Die beiden Genfer Super-League- und National-League Klubs dürfen damit weiterhin Mannschaftstrainings abhalten und (Geister-)Spiele absolvieren.

Aufgrund von Corona-Fällen war die SL-Partie der Genfer gegen den FCZ vom Samstag – wie 3 weitere Partien in der obersten Schweizer Fussball-Liga – aber ohnehin abgesagt worden. Auch das Eishockey-Team befindet sich seit Freitag in vorsorglicher Quarantäne und wird erst nach der NL-Pause am 10. November wieder im Einsatz stehen.