April: Ein Curling-Wunder-Stein und Party in Nidwalden

Der beste Stein aller Zeiten?

00:39 Video Schwedens Edin begeistert mit Stein der Extraklasse Aus Sport-Clip vom 06.04.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

An der Curling-WM in Ottawa packt der schwedische Skip Niklas Edin gegen Norwegen einen Zauber-Stein aus. In einer scheinbar ausweglosen Situation spielt er mit extremer Rotation einen der wohl besten Steine überhaupt und rettet sein Team ins Zusatzend. Dort verliert Schweden zwar, die Schlagzeilen gehören aber Edin und seinem fantastischen Versuch.

Grosser Empfang für Odermatt

03:04 Video Nidwalden feiert seinen Helden Marco Odermatt Aus Sport-Clip vom 16.04.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.

Nach seiner herausragenden Saison erhält Marco Odermatt in Stans einen würdigen Empfang. Tausende Fans feiern den Ski-Star für seine Leistungen mit 2 WM-Goldmedaillen und dem Gesamtweltcupsieg als Highlights.

Wiler-Ersigen jubelt als neuer Rekordmeister

01:05 Video Hollenstein versetzt Wiler-Ersigen mit entscheidendem Penalty in Ekstase Aus Sport-Clip vom 15.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

In einem hart umkämpften Superfinal um den Meistertitel der Unihockeyaner zwischen Wiler-Ersigen gegen Köniz muss das Penaltyschiessen entscheiden. Mit dem fünften Versuch sorgt Andrin Hollenstein für die Entscheidung zugunsten von Wiler-Ersigen, das dank dem 13. Titel alleiniger Rekordmeister ist.

