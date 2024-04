Legende: Wird neu in der Nordostschweiz auflaufen Der Schwede Kassem Awad. imago images/Beate Oma Dahle/NTB Arendal Norge

Handball: Schweizer Meister holt den Schweden Awad

Die Kadetten Schaffhausen haben den Abgang ihres Captains Lukas Herburger schnell kompensieren können und vermelden die Verpflichtung des 29-jährigen Schweden Kassem Awad auf die Saison 2024/25 hin. Wie Herburger, der im Sommer in die Bundesliga zum Top-Klub Füchse Berlin wechselt, spielt auch Awad auf der Position des Kreisläufers. Der 1,96 m grosse und 109 kg schwere Nordländer spielte 5 Jahre in seiner Heimat für Malmö. Die letzten 2 Saisons stand er beim norwegischen Spitzenverein Elverum unter Vertrag, mit dem er Erfahrung in der Champions League sammeln konnte.

Badminton: Pham/Müller bleiben ohne Exploit

An den Europameisterschaften in Saarbrücken bedeutete die 1. Runde für die Schweizer Mixed-Paarung Minh Quang Pham und Aline Müller Endstation. Die beiden kamen zwar mit der Fortdauer besser ins Spiel, unterlagen aber den Schweden Ludwig Axelsson/Jessica Silvennoinen mit 15:21 und 17:21. Somit werden am 3. Turniertag am Mittwoch aus Sicht von Swiss Badminton einzig noch Jenny Stadelmann, die aus dem Vorjahr die Bronzemedaille zu verteidigen hat und mit einem Freilos direkt im Sechzehntelfinal steht, sowie Tobias Künzi nach seinem überraschenden Startsieg vertreten sein.

Unihockey: Graf tritt zurück

Der langjährige Schweizer Nationalspieler Luca Graf beendet seine Karriere. «Meine Energiereserven für die notwendige Opferbereitschaft sind erschöpft», lässt sich der 33-Jährige in einer Mitteilung seines Teams Köniz Bern zitieren. Graf absolvierte für die Berner, GC und Zug insgesamt 334 Prime-League-Spiele und erzielte dabei 209 Skorerpunkte. Er gewann drei Mal den Cup und ein Mal den Supercup. Graf bestritt 112 Länderspiele und holte mit der Schweiz zwei Mal die WM-Bronzemedaille.