Legende: Bereits wieder an der Spitze Dominique Aegerter. Freshfocus/Waldemer Da Rin

Supersport: Aegerter siegt und zieht mit Baldassarri gleich

Titelverteidiger Dominique Aegerter gelingt im spanischen Alcañiz ein starker Auftakt in die Supersport-WM-Saison. Am Tag nach dem 2. Platz gewann der 31-jährige Berner das zweite Rennen hauchdünn vor dem Yamaha-Markenkollegen Lorenzo Baldassarri. Der Italiener, der sich seinerseits am Samstag knapp durchgesetzt hatte, und Aegerter führen ex-aequo das WM-Klassement nach zwei von 24 Saisonrennen mit 45 Punkten an.

00:34 Video Archiv: Aegerter fährt weiter Supersport-WM und MotoE Aus Sport-Clip vom 15.12.2021. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Moto E: Mortara verliert nach Kollision die WM-Führung

Edoardo Mortara verlor in Rom am Sonntag die WM-Führung in der Formel E. Der für die Schweiz startende Venturi-Fahrer fiel nach einer Kollision mit dem Portugiesen Antonio Da Costa aus. Der Neuseeländer Mitch Evans gewann in Italiens Hauptstadt auch das zweite Rennen innert 24 Stunden. Der Jaguar-Pilot triumphierte vor dem von der Pole-Position losgefahrenen Franzosen Jean-Eric Vergne, der die Führung in der WM-Wertung übernahm. Dritter wurde der Niederländer Robin Frijns im Envision. Der Westschweizer Sébastien Buemi im Nissan belegte Platz 9 und fuhr damit sein zweitbestes Ergebnis in dieser Saison ein.

Klettern: Japanischer Doppelsieg in Meiringen

Beim Weltcup-Auftakt der Sportkletterer in Meiringen (BE) hat Japan einen Doppelsieg gefeiert. Tomoa Narasaki triumphierte im Bouldern vor seinem Landsmann Yoshiyuki Ogata. Das Podest komplettierte Mejdi Schalck aus Frankreich. Nach dem 3. Rang bei den Frauen von Andrea Kümin am Vortag konnten die Schweizer Männer nicht mit den Besten mithalten. Sascha Lehmann (29.) war als bester Schweizer schon in der Qualifikation am Freitag gescheitert.