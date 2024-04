Am Montagabend gehen in der spanischen Hauptstadt die Laureus Awards über die Bühne.

Legende: Das Objekt der Begierde Die Laureus-Trophäe. Keystone/AP Photo/Lewis Joly

In Madrid werden am Montag zum 25. Mal die Laureus Awards vergeben. In sieben Hauptkategorien werden neue (oder alte?) Siegerinnen und Sieger erkoren. Die Auszeichnungen, welche die grösste Aufmerksamkeit generieren, sind jene der Weltsportlerin respektive des Weltsportlers. Zur Auswahl stehen jeweils sechs Athletinnen beziehungsweise Athleten.

Bei den Männern ist mit Lionel Messi der Vorjahressieger abermals vertreten. Auch Novak Djokovic ist dabei. Gewinnt der Serbe die Auszeichnung, würde er mit seiner fünften Laureus-Auszeichnung zu Rekordgewinner Roger Federer aufschliessen. Bei den Frauen sind Mikaela Shiffrin und Iga Swiatek die klingendsten Namen, die zur Auswahl stehen.

Ein Schweizer in der Jury ...

Die Vorauswahl in den verschiedenen Kategorien wurde von rund 1000 Sportjournalisten getroffen. Die 69-köpfige Laureus-Jury, bestehend aus ehemaligen Sportstars, erkürt die Gewinnerinnen und Gewinner. Mit Ex-Radprofi Fabian Cancellara gehört der Jury auch ein Schweizer an.

... aber keiner steht zur Auswahl

Athletinnen oder Athleten aus der Schweiz stehen heuer keine zur Auswahl. Das war im Vorjahr anders, als Para-Sportlerin Catherine Debrunner geehrt wurde. Jener Abend ist der 29-jährigen Thurgauerin in bester Erinnerung geblieben – nicht zuletzt wegen des Treffens mit Superstar Messi. «Er ist genauso bodenständig, wie ich ihn aus den Medien wahrgenommen habe. Er ist normal und mega sympathisch», so Debrunner, die am Sonntag den Marathon in London gewonnen hat.