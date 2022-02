Was Sie zu den Winterspielen in Peking wissen müssen

Legende: Das Sport-Highlight des Jahres In Peking beginnen am 4. Februar die Olympischen Winterspiele. Keystone

Lediglich 181 Tage liegen zwischen der Schlussfeier von Tokyo 2020 und der Eröffnungsfeier von Beijing 2022. Eine derart kurze Pause zwischen zwei Olympischen Spielen hat es seit fast 30 Jahren nicht mehr gegeben. Damals betrug der Abstand zwischen dem Abschluss der Winterspiele in Albertville und der Eröffnung der Sommerspiele in Barcelona 154 Tage. 1992 markierte das letzte Jahr, in welchem Winter- und Sommerspiele in demselben Kalenderjahr ausgetragen wurden.

Der Grund für den kurzen Abstand zwischen Tokio und Peking ist heute aber natürlich ein anderer – und nur zu gut bekannter. Die Corona-Pandemie wird auch zwei Jahre nach den ersten Ausbrüchen einer der prägenden Faktoren der Winterspiele in China. Alles, was Sie sonst zu Beijing 2022 wissen müssen, finden Sie hier zusammengefasst.

Wie lange dauern die Spiele?

Die Eröffnungsfeier im «Bird’s Nest» von Peking steigt am Freitag, 4. Februar 2022, um 13 Uhr Schweizer Zeit (live auf SRF zwei). Die ersten Medaillen werden am Samstag im Skiathlon der Langläuferinnen vergeben. 15 Tage später, am Sonntag, 20. Februar, geht die Schlussfeier der XXIV. Olympischen Winterspiele über die Bühne.

Wie gross ist die Zeitverschiebung?

Zum dritten Mal in Folge werden nach Pyeongchang 2018 und Tokyo 2020 Olympische Spiele im asiatischen Raum über die Bühne gehen. Das heisst wiederum, dass früh aufstehen muss, wer nichts verpassen will. Die Zeitverschiebung zwischen Peking und der Schweiz beträgt 7 Stunden. Wenn die Eröffnungsfeier um 13 Uhr Schweizer Zeit beginnt, ist es in der chinesischen Metropole also schon 20 Uhr.

Gegen wen hat sich Peking durchgesetzt?

Der einzige Bewerber neben Peking war Kasachstans grösste Stadt Almaty, nachdem sich diverse europäische Städte gegen eine offizielle Kandidatur entschieden oder diese zurückgezogen hatten. Chinas Organisatoren erhielten den Zuschlag für die Winterspiele 2022 am 31. Juli 2015.

Wo werden die Wettkämpfe ausgetragen?

In Chinas Hauptstadt Peking werden die Bewerbe in den Sportarten Eishockey, Eiskunstlauf, Shorttrack, Eisschnelllauf, Curling sowie Big Air im Freeski und Snowboard stattfinden.

In Yanqing, rund 90 Kilometer ausserhalb vom Zentrum Pekings, werden die Medaillen im Ski Alpin, Bob, Rodeln und Skeleton vergeben. Im 200 Kilometer entfernten Zhangjiakou werden Langlauf, Skispringen, Nordische Kombination, Biathlon sowie ein Grossteil der Bewerbe im Ski Freestyle und Snowboard über die Bühne gehen. Die drei Wettkampfzonen sind durch neu gebaute Hochgeschwindigkeitszüge miteinander verbunden.

Die Austragungsorte von Beijing 2022

Bild 1 / 13 Legende: Nationalstadion Im «Bird’s Nest», dem von den Stararchitekten Herzog & De Meuron gebauten Prestigeprojekt von 2008, werden auch 2022 die Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen Spiele durchgeführt. imago images Bild 2 / 13 Legende: Nationales Schwimmzentrum Im renovierten Nationalen Schwimmzentrum, dem Aquatics Center im Olympic Green, werden die Curling-Bewerbe stattfinden. 2008 erhielt das Gebäude den Übernamen «Ice Cube». imago images Bild 3 / 13 Legende: Nationales Hallenstadion Auch das Nationale Hallenstadion in der chinesischen Metropole existierte bereits. 2022 werden die Eishockey-Turniere der Männer und Frauen im 18'000 Zuschauer fassenden Stadion beherbergt. Ab den Halbfinals spielen die Männer nur noch hier. imago images Bild 4 / 13 Legende: Nationale Eisschnelllaufhalle Hier werden im Februar 2022 die Eisschnellläuferinnen und -läufer ihre Runden drehen. Es ist die einzig neu gebaute Anlage im Olympiapark von Peking. imago images Bild 5 / 13 Legende: Hauptstadt-Hallenstadion Eiskunstlaufen und Shorttrack werden im ebenfalls von 2008 existierenden Hauptstadt-Hallenstadion, dem Capital Indoor Stadium, in Peking stattfinden. Keystone Bild 6 / 13 Legende: Wukesong Arena In der renovierten Wukesong Arena werden die Eishockey-Turniere der Männer und Frauen ausgetragen – bei den Frauen finden die Medaillenspiele ausschliesslich hier statt. Reuters Bild 7 / 13 Legende: Big Air Shougang In der neu gebauten Anlage im Shijingshan Distrikt von Peking werden die erstmals ausgetragenen Big-Air-Wettkämpfe der Snowboarder und Freeskier für Spektakel sorgen. imago images Bild 8 / 13 Legende: Nationales Ski Alpin-Zentrum In Yanqing, rund 90 Kilometer ausserhalb vom Zentrum Pekings, wurde 2019 das Xiaohaituo Alpine Skiing Field eröffnet. Hier werden an den Winterspielen sämtliche Ski-Alpin-Bewerbe durchgeführt. imago images Bild 9 / 13 Legende: National Sliding Centre Ebenfalls im Yanqing Cluster werden die Olympia-Medaillen im Bob, Skeleton und Rodeln vergeben. Die Anlage wurde neu gebaut. imago images Bild 10 / 13 Legende: Nationales Langlauf-Zentrum Hier werden die Langlauf- und Lauf-Bewerbe der Nordisch-Kombinierer stattfinden. Die Anlage liegt im 200 Kilometer von Peking entfernten Zhangjiakou. imago images Bild 11 / 13 Legende: Nationales Skisprung-Zentrum Hier werden die Skispringer und die Kombinierer von der Gross- und Normalschanze Bestweiten jagen. imago images Bild 12 / 13 Legende: Nationales Biathlon-Zentrum Ebenfalls im Zhangjiakou Cluster sind die Biathleten zu Hause. Reuters Bild 13 / 13 Legende: Genting Snow Park Sämtliche Disziplinen im Snowboard sowie im Ski Freestyle – mit Ausnahme der Big-Air-Events – sind im Genting Snow Park angesiedelt. Im Park A (Ski Freestyle) und Park B (Snowboard) wird es 6 Kurse geben für Halfpipe, Slopestyle, Ski-/Snowboardcross, Buckelpiste und Aerials. imago images

Wie sieht es mit Corona aus?

Die Lage ist weiterhin – nicht zuletzt wegen Omikron – sehr angespannt, das Schutzkonzept der Organisatoren äusserst streng. So muss nach der Einreise in eine 21-tägige Quarantäne, wer nicht geimpft ist. Bereits am 4. Januar, ein Monat vor Beginn der Spiele, mussten sich Tausende von Staff-Mitgliedern wie Volunteers, Reinigungskräfte, Köche und Fahrer in die «Bubble» begeben und dürfen diese nicht mehr verlassen.

Welche Disziplinen sind neu im Programm?

Im Ski Freestyle kommt bei den Männern und Frauen die Disziplin Big Air zu ihrer Olympia-Premiere. Zudem gibt es neu Mixed-Teambewerbe im Aerials, Skispringen, Shorttrack sowie Snowboardcross. Erstmals im Olympia-Programm figuriert zudem der Monobob der Frauen.

Wie viele Entscheidungen gibt es?

In Peking werden in 15 Sportarten insgesamt 109 Medaillensätze vergeben – so viele wie an keinen Winterspielen zuvor. Vor 4 Jahren in Pyeongchang war mit 102 Entscheidungen erstmals die 100er-Marke geknackt worden.

Wie sendet SRF?

Auf SRF zwei, in der SRF Sport App sowie im «Olympia Player» mit 9 Kanälen sind Sie hautnah dabei. Täglich von ca. 02:00 bis ca. 16:30 Uhr sendet SRF live aus Peking. Danach werden bis 20:00 Uhr die Höhepunkte des Tages zu sehen sein. Ab 20:05 Uhr fassen wir im Magazin «Beijing heute» das Wichtigste zusammen. Zur ausführlichen Übersicht geht es hier.