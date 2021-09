Champions Hockey League

Lugano gewinnt in Schweden dank Fazzini-Hattrick

Lugano hat in der Gruppenphase der Champions League den zweiten Sieg errungen. Die Mannschaft von Trainer Chris McSorley gewann Spiel 3 bei Skelleftea in Schweden 5:3 und liegt nach dem halben Pensum als Zweiter der Gruppe E hinter Tappara Tampere auf Achtelfinal-Kurs.

Fazzinis grosser Auftritt

Fünf Tage vor dem Auftakt in der National League gegen die Rapperswil-Jona Lakers war Luca Fazzini mit drei Toren im Mittelabschnitt der treffsicherste Luganese. Im ersten Drittel hatten Calvin Thürkauf in Überzahl und Daniel Carr auf Pass von Fazzini für eine 2:0-Führung gesorgt. Gegen den Playoff-Halbfinalisten der letzten Saison in der schwedischen Elitserien hatte Lugano auch das Heimspiel gewonnen (5:1).

Bereits am Donnerstag waren vier Schweizer Klubs in der Champions League im Einsatz. Fribourg-Gottéron und die ZSC Lions siegten – Zug und Lausanne verloren ihre Spiele.