Mit Ach und Krach retteten sich die ZSC Lions in die Achtelfinals der Champions Hockey League. Dort wartet am Dienstag in Zürich der finnische Meister KalPa zum ersten Duell.

Legende: Viel zu feiern gab es bislang nicht Die ZSC Lions tun sich in der Champions Hockey League 2025/26 eher schwer. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Bis zuletzt mussten die ZSC Lions auf europäischem Eis zittern, ehe ihre Teilnahme an der K.o.-Phase feststand. Der Titelverteidiger bekundete in der Ligaphase sehr viel Mühe und war am Ende gar auf Schützenhilfe angewiesen.

Aufgrund der schwachen Klassierung treffen die Zürcher auf das zweitbeste Team, den finnischen Meister KalPa Kuopio. Das Team des Ex-Genfers Teemu Hartikainen würde eigentlich als klarer Favorit in das Duell mit den Lions gehen. Aber:

In der CHL-K.o.-Phase haben die Finnen bislang keine Stricke zerrissen. Bei 4 Teilnahmen gelang nur 1-mal der Sprung in den Achtelfinal, der dann auch gleich Endstation bedeutete.

In der Liga läuft es nicht nach Wunsch: Nach 18 Spieltagen liegt KalPa nur auf Rang 8, 7 Punkte hinter der Spitze.

2 Mutmacher also für die ZSC Lions, die zuletzt zumindest in der Liga den Tritt mit 4 Siegen in Folge wiedergefunden haben.

Mit Bern (gegen die Schweden von Brynäs) und Zug (gegen Sparta Prag) sind 2 weitere Schweizer Teams in den CHL-Achtelfinals vertreten.

