Am letzten Vorrunden-Spieltag in der Champions Hockey League verliert Zug zu Hause gegen Kometa Brno (CZE), erreicht aber die Achtelfinals.

Die ZSC Lions stehen einen Tag nach dem 1:4 bei Ilves Tampere ebenfalls in der K.o.-Runde.

Als einziges Schweizer Team scheitert Lausanne.

Die ZSC Lions können aufatmen. Nach dem 1:4 am Dienstag bei Ilves Tampere war der Zürcher Titelverteidiger in der Champions Hockey League auf Schützenhilfe angewiesen, um in die K.o.-Phase einzuziehen – und diese kam.

Legende: Gerade noch einmal gut gegangen Die ZSC Lions und Denis Malgin zitterten sich in den CHL-Achtelfinal. Keystone/Andreas Becker

Von vier Teams hätte der ZSC am Mittwochabend noch überholt werden müssen und das vorzeitige Scheitern wäre besiegelt gewesen. Doch «nur» RB Salzburg und Kometa Brno zogen am Team von Marco Bayer vorbei, das die Regular Season auf Rang 15 abschloss.

Zug verliert und kann sich trotzdem freuen

Die Tschechen aus Brünn überholten die Lions dank eines 4:3-Auswärtssieges beim EV Zug. Das wegweisende 3:2 in der 48. Minute durch David Moravec war ein schön zu Ende gespielter Konter. Trost für die Zentralschweizer: Sie zogen trotz der Niederlage ebenfalls in die Achtelfinals ein.

Lausanne hatte schon vor seinem abschliessenden Heimspiel gegen die Tschechen von Mountfield HK keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Die Waadtländer feierten in der Verlängerung dank eines Treffers von Ahti Oksanen einen 3:2-Sieg und verhinderten gleichzeitig einen Sprung von Mountfield in die Top 16.

Titelverteidiger gegen KalPa

Der SC Bern war schon letzte Woche in die Achtelfinals vorgestossen, sodass die National League in der K.o.-Phase mit einem Trio vertreten sein wird.

In den Achtelfinals, die zwischen dem 11. und 19. November mit Hin- und Rückspiel ausgetragen werden, misst sich der SCB (7.) mit Brynäs IF (SWE; 10.), Zug (13.) trifft auf Sparta Prag (CZE; 4.) und die ZSC Lions (15.) bekommen es mit KalPa Kuopio (FIN; 2.) zu tun.

Resultate