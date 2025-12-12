Legende: Muss sich wie ihre Teamkolleginnen einen neuen Klub suchen Langenthal-Goalie Lia Rubin. Keystone/Marcel Bieri

Bitteres Ende für Langenthalerinnen

Der SC Langenthal zieht sich auf Ende Saison aus der Women's League zurück. Die Gründe seien einerseits wirtschaftlicher Natur, andererseits aber auch, «dass die Chancen gering sind, für die unmittelbare Zukunft ein Team zusammenstellen zu können, das den Anforderungen der Women’s League genügt». Die Equipe wird aufgelöst. Swiss Ice Hockey nahm Stellung und erklärte, dass es «keinen Absteiger aus der Women’s League geben wird. Swiss Ice Hockey steht in engem Austausch mit den aufstiegsbereiten Teams der SWHL-B, um sicherzustellen, dass die Women's League auch in der kommenden Saison mit acht Teams durchgeführt werden kann.» Bereits am Donnerstag hatte bei den Männern der EHC Winterthur erklärt, sich aus der Swiss League zurückzuziehen.

