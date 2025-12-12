Legende: Muss sich wie ihre Teamkolleginnen einen neuen Klub suchen Langenthal-Goalie Lia Rubin. Keystone/Marcel Bieri

Bitteres Ende für Langenthalerinnen

Der SC Langenthal zieht sich auf Ende Saison aus der Women's League zurück. Dies gab der Oberaargauer Eishockey-Klub am Freitag bekannt. Die Gründe seien einerseits wirtschaftlicher Natur, andererseits aber auch, «dass die Chancen gering sind, für die unmittelbare Zukunft ein Team zusammenstellen zu können, das quantitativ und qualitativ den Anforderungen der Women’s League genügt». Die Equipe werde aufgelöst. Bereits am Donnerstag hatte eine Meldung das Schweizer Eishockey erschüttert, wonach sich der EHC Winterthur aus der Swiss League zurückzieht.

Rochade bei den Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers setzen für kommende Saison auf eine Schweizer Eishockey-Legende im Staff: Dino Wieser ersetzt im Trainerteam von Headcoach Johan Lundskog Fabian Gunarsson. Wieser bestritt als Spieler 663 Spiele für den HC Davos und feierte mit den Bündnern vier Meistertitel. Nach seinem Rücktritt arbeitete der 36-jährige als Coach vor allem im Nachwuchs des HCD.

Resultate