Legende: Jagt ab kommender Saison für den SCB dem Puck hinterher Paul Mottard (r.). IMAGO / All Over Press Finland

SCB setzt auf Jugend

Der SC Bern hat für die kommenden Jahre zwei junge Mittelstürmer verpflichtet: Joel Grossniklaus unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2028, Paul Mottard ist für drei Saisons an den Klub gebunden. Der 19-jährige Grossniklaus stammt aus Interlaken, durchlief die Nachwuchsabteilung der SCL Tigers und spielt nun Schweden in der U20-Mannschaft von Malmö. Der gleichaltrige Mottard lernte das Handwerk bei Genève-Servette und dem EHC Biel. Derzeit läuft er in der Juniorenliga in Finnland auf.

