Legende: Dürfen sich in die Ferien verabschieden Die Spieler von Ambri-Piotta. Keystone/JONAS SCHECK

Ambri setzt sich im Playout gegen Ajoie durch

Es war noch einmal ein hartes Stück Arbeit, ehe Ambri-Piotta den 4. Erfolg im 4. Spiel der Playout-Serie gegen Ajoie feiern konnte. Die Leventiner setzten sich im Jura mit 2:0 durch und schafften damit den «Sweep». Alex Formenton erzielte den Game-Winner bereits in der 9. Minute. Topskorer Michael Joly sorgte mit einem späten Doppelschlag (58./60.) für die Entscheidung, wobei das 3:0 ins leere Tor fiel.

Insgesamt ging der Auswärtserfolg in Ordnung, verzeichneten die Gäste doch ein deutliches Chancenplus (35:17 Torschüsse). Während sich Ambri in die Ferien verabschiedet, muss Ajoie weiter um den Ligaerhalt zittern. Der Trainerwechsel am Montag von Greg Ireland zu Julien Vauclair blieb vorerst ohne Wirkung. Sollte sich La Chaux-de-Fonds im Playoff-Final der Swiss League gegen Sierre durchsetzen, würde es zu einer Liga-Qualifikation kommen.

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La Chaux-de-Fonds kämpft sich zurück

La Chaux-de-Fonds glich die Playoff-Final-Serie in der Swiss League zum 1:1 aus. Die Neuenburger schlugen Sierre 5:4 n.V. Dabei sah es lange danach aus, als würde den Wallisern das Break gelingen. Bis zur 56. Minute führten die Gäste, ehe Gilian Kohler im Powerplay noch zum 4:4 ausglich. In der Verlängerung erzielte Samuel Asselin den vermeintlichen Siegtreffer für Sierre. Doch das Tor wurden wegen hohen Stocks aberkannt. So nutzte Anthony Huguenin die Gunst der Stunde und traf nach 65 Minuten zum Sieg für das Heimteam.

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Seewen ist erneut Amateur-Meister

Der EHC Seewen sicherte sich zum zweiten Mal in der Klubgeschichte und zum zweiten Mal hintereinander den Amateur-Titel im Eishockey. Die Innerschweizer gewannen das entscheidende fünfte Finalspiel gegen Huttwil mit 5:1 und die Serie mit 3:2 Siegen. Vor einem Jahr hatte Seewen – als Premiere in der MyHockey League – den Titel mit neun Playoff-Siegen de suite geholt. Diesmal verloren die Schwyzer, die schon die Qualifikation auf Platz 1 beendet hatten, in der Finalserie gegen Huttwil zwei Spiele. Die Oberaargauer gewannen den Amateur-Meistertitel vor 15 Jahren zum bislang einzigen Mal.

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